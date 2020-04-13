Праздник 13 апреля: что сегодня категорически запрещено делать, приметы дня

13 апреля принято отмечать день святого Ипатия
Какой сегодня праздник. 13 апреля украинцами принято почитать память святого Ипатия, который был епископом Гангры. Его имя часто упоминается среди абхазских преданий.
О жизни святого Ипатия известно не так много. Сказано лишь, что он являлся участником Никейского собора и был убит арианами по возвращению домой. В пустынном месте на него напали последователи раскольников Новата и Фелициссима.
Еретики изранили его мечами и кольями, а после - сбросили с высокого берега в болото. Женщина, которая нанесла святому смертельный удар камнем по голове, тотчас потеряла рассудок и стала бить себя тем же камнем. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого.
Жители города очень любили своего владыку и в знак преданности перенесли тело в город, где похоронили. В сочинениях утверждают, что на могиле святого были явлены многие чудеса.
Ранее мы писали о том, что глава УГКЦ Святослав (Шевчук) позволил парафиянам до окончания карантина не исповедоваться и не причащаться.