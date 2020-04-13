Праздник 13 апреля: что сегодня категорически запрещено делать, приметы дня

13 апреля - какой сегодня праздник, что нельзя делать, приметы дня

13 апреля принято отмечать день святого Ипатия

Какой сегодня праздник. 13 апреля украинцами принято почитать память святого Ипатия, который был епископом Гангры. Его имя часто упоминается среди абхазских преданий.

О жизни святого Ипатия известно не так много. Сказано лишь, что он являлся участником Никейского собора и был убит арианами по возвращению домой. В пустынном месте на него напали последователи раскольников Новата и Фелициссима.

Еретики изранили его мечами и кольями, а после - сбросили с высокого берега в болото. Женщина, которая нанесла святому смертельный удар камнем по голове, тотчас потеряла рассудок и стала бить себя тем же камнем. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого.

Жители города очень любили своего владыку и в знак преданности перенесли тело в город, где похоронили. В сочинениях утверждают, что на могиле святого были явлены многие чудеса.

Главные приметы 5 апреля

Если у клена и березы выделялся сок - быть теплу.

Прилетевшие с юга птицы долгое время не щебетали - грядет мороз.

Утренний туман облачками стелется - будет дождь, а если падает на землю - будет сухая погода.

Ветер утихает, а видимость улучшается - будут заморозки.

Что нельзя делать 5 апреля

На Ипатия не рекомендуется ругаться с близкими, иначе можно навлечь беду.

Также в этот день стоит воздержаться от вредной пищи, иначе потом весь год будут преследовать болезни.

Ранее мы писали о том, что глава УГКЦ Святослав (Шевчук) позволил парафиянам до окончания карантина не исповедоваться и не причащаться.