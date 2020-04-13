Свято 13 квітня: що сьогодні категорично заборонено робити, прикмети дня

13 квітня прийнято відзначати день святого Іпатія
Яке сьогодні свято. 13 квітня українцями прийнято вшановувати пам'ять святого Іпатія, який був єпископом Гангри. Його ім'я часто згадується серед абхазьких переказів.
Про життя святого Іпатія відомо не так багато. Сказано лише, що він був учасником Нікейського собору і був убитий аріанами по поверненню додому. У безлюдному місці на нього напали послідовники розкольників Новата та Фелицисима.
Єретики побили його мечами та киями, а після скинули з високого берега в болото. Жінка, яка завдала святому смертельний удар каменем по голові, негайно втратила розум і стала бити себе тим же каменем. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого.
Жителі міста дуже любили свого владику і у знак відданості перенесли тіло в місто, де поховали. У творах стверджують, що на могилі святого було явлено багато дивних речей.
Раніше ми писали про те, що глава УГКЦ Святослав (Шевчук) дозволив парафіянам до закінчення карантину не сповідуватися і не причащатися.