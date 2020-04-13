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Свято 13 квітня: що сьогодні категорично заборонено робити, прикмети дня

STYLERЖиття    13.04.2020 - 06:20
Свято 13 квітня: що сьогодні категорично заборонено робити, прикмети дня
13 квітня - яке сьогодні свято, що можна робити, прикмети дня

13 квітня прийнято відзначати день святого Іпатія

Яке сьогодні свято. 13 квітня українцями прийнято вшановувати пам'ять святого Іпатія, який був єпископом Гангри. Його ім'я часто згадується серед абхазьких переказів.

Про життя святого Іпатія відомо не так багато. Сказано лише, що він був учасником Нікейського собору і був убитий аріанами по поверненню додому. У безлюдному місці на нього напали послідовники розкольників Новата та Фелицисима.

Єретики побили його мечами та киями, а після скинули з високого берега в болото. Жінка, яка завдала святому смертельний удар каменем по голові, негайно втратила розум і стала бити себе тим же каменем. Згодом вона отримала зцілення на могилі святого.

Жителі міста дуже любили свого владику і у знак відданості перенесли тіло в місто, де поховали. У творах стверджують, що на могилі святого було явлено багато дивних речей.

Головні прикмети 5 квітня

  • Якщо у клена і берези виділявся сік - бути теплу.
  • Прилетіли з півдня птиці, але довгий час не щебетали - гряде мороз.
  • Ранковий туман хмарками стелиться - буде дощ, а якщо падає на землю - буде суха погода.
  • Вітер вщухає, а видимість поліпшується - будуть заморозки.

Що не можна робити 5 квітня

  • На Іпатія не рекомендується сваритися з близькими, інакше можна накликати біду.
  • Також в цей день варто утриматися від шкідливої їжі, інакше потім весь рік будуть переслідувати хвороби.

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