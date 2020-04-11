ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Католическая Пасха 2020: эти продукты должны обязательно быть в корзине

STYLERЖизнь    11.04.2020 - 13:59
Католическая Пасха 2020: эти продукты должны обязательно быть в корзине
Католическая Пасха 2020 - какими продуктами нужно закупиться (Виталий Носач, РБК-Украина)

Опубликован топ продуктов, которые стоит первоочередно купить на Пасху

12 апреля 2020 украинцами принято отмечать католическую Пасху - cамый древний и важный праздник. Мы решили разобраться и ответить на главный вопрос, который волнует каждого, - какие продукты стоит первоочередно положить в корзину.

Как известно, основным символом Пасхи и атрибутом корзины считается кулич, который символизирует тело Христа. Куличи принято печь в Чистый четверг, Страстную пятницу и в субботу утром.

Также важным атрибутом в праздничной корзине являются крашеные и расписные яйца. Ранее их красили исключительно в красный цвет, поскольку он символизировал кровь Иисуса Христа.

Помимо этого, на столе обязательно должны быть молочные продукты. Сыр, сметана, творог, молоко - все что угодно. Также есть традиция по которой принято класть соль, ведь она является символом достатка и здоровья.

Молоко, Сыр, Ломтики Сыра, Молочные ПродуктыКатолическая Пасха 2020 - какими продуктами нужно закупиться (pixabay.com)

Не стоит забывать и про хрен, ведь он является символом духа. И конечно же - мясо. На Пасху украинцы традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености.

Напомним, что экономисты рассчитали стоимость пасхальной корзины.

Мы писали, появилось объяснение, как будут освящать корзинки в карантине.

А также сообщали о том, что украинцам будут бесплатно приносить освященные паски домой.

Комаровский резко высказался о церкви и Пасхе: культ угрожает безопасности людей Пасха на карантине: кому строго запретят посещать церковь
Новости Украины Пасха
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь