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Праздник 11 октября: приметы и все табу этого дня

STYLERЖизнь    11.10.2019 - 06:06
Праздник 11 октября: приметы и все табу этого дня
11 октября чтят память Харитона (Коллаж РБК-Украина)

11 октября ни в коем случае нельзя выносить сор из избы

Какой сегодня праздник. 11 октября все православные христиане почитают память преподобного Харитона Исповедника.В народе его еще называли Харитон, иногда Харитонов. Этот день всегда считался неблагоприятным для новых начинаний.

Святой жил начале IV века и перетерпел мучения за веру Христовую в Иконии, но остался жив, благодяря сильной вере в Бога. После того, как гонения на христиан утихли, святого освободили из заключения. Всю свою жизнь он посвятил религии. В Палестине он основал три лавры – Иерихонскую, Сукийскую и Фаранскую. Недалеко от Сукийской лавры на горе в пещере преподобный Харитон провел последние годы жизни. Умер он в очень почтенном возрасте.

Праздник 11 октября: приметы и все табу этого дняХаритон Исповедник (фото: vsyamagik.ru)

Обычно в этот день все оставались дома, так как считали, что именно 11 октября человека могут сглазить. Женщины и девушки сидели дома и занимались шитьем и рукоделием.

Самая плохая примета 11 октября - это выносить сор из избы.

Приметы 11 октября

  • Если 11 октября птицы летают близко к земле, зима будет ранней и холодной.
  • Если ветер дует с северной стороны — зима будет суровой, с западной — снежной, с южной — мягкой.
  • Если вечером после захода Солнца небо будет красноватым, то следующий день будет ветреным.
  • Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней.
  • Луна в кругах – к засушливому лету.
  • Если деревья второй раз начали цвести, то осень будет долгой и теплой.
  • Вокруг луны радужный круг – к ветру и ненастью.
  • Куры нахохлились и перья подняли – к похолоданию.
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