Праздник 11 октября: приметы и все табу этого дня

11 октября чтят память Харитона (Коллаж РБК-Украина)

11 октября ни в коем случае нельзя выносить сор из избы

Какой сегодня праздник. 11 октября все православные христиане почитают память преподобного Харитона Исповедника.В народе его еще называли Харитон, иногда Харитонов. Этот день всегда считался неблагоприятным для новых начинаний.

Святой жил начале IV века и перетерпел мучения за веру Христовую в Иконии, но остался жив, благодяря сильной вере в Бога. После того, как гонения на христиан утихли, святого освободили из заключения. Всю свою жизнь он посвятил религии. В Палестине он основал три лавры – Иерихонскую, Сукийскую и Фаранскую. Недалеко от Сукийской лавры на горе в пещере преподобный Харитон провел последние годы жизни. Умер он в очень почтенном возрасте.

Харитон Исповедник (фото: vsyamagik.ru)

Обычно в этот день все оставались дома, так как считали, что именно 11 октября человека могут сглазить. Женщины и девушки сидели дома и занимались шитьем и рукоделием.

Самая плохая примета 11 октября - это выносить сор из избы.

Приметы 11 октября