Праздник 10 декабря: что нельзя делать в этот день, приметы

Праздник 10 декабря (Коллаж РБК-Украина)

Верующие христиане 10 декабря отмечают праздник под названием Знамение

Какой сегодня праздник. 10 декабря христиане отмечают праздник под названием Знамение. Почитается один из самых важных образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, которая и называется "Знамение". На ней нарисована Богоматерь, которая молится. Также на иконе изображен младенец Иисус на груди у Марии. Эта икона считается чудотворной. Об этом стало известно в XII веке, когда войска под предводительством князя Андрея Боголюбского отправились на осаду Великого Новгорода.

Отметим, что от иконы "Знамение" люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.

Икона "Знамение" (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня:

Если на рассвете встать лицом к северному ветру - все беды и печали с ним уйдут.

Дым из трубы идет столбом –будет морозная погода. Если же он стелется вниз, можно ожидать оттепель.

Если увидете красную зарю 10 декабря – будет ветреная погода.

Коровы сопят и фыркают – скоро будет холод.

На лучине много нагара – мороз скоро будет.

Лес шумит – в ближайшее время оттепель будет.

Воробьи дружно чирикают – скоро потеплеет.

Что нельзя делать в этот день:

Нельзя что-либо вязать или шить, так как таким образом можно зашить тепло в доме.

Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Если это сделать в этот день - можно потом заболеть.

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