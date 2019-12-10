Праздник 10 декабря: что нельзя делать в этот день, приметы
Праздник 10 декабря (Коллаж РБК-Украина)
Верующие христиане 10 декабря отмечают праздник под названием Знамение
Какой сегодня праздник. 10 декабря христиане отмечают праздник под названием Знамение. Почитается один из самых важных образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, которая и называется "Знамение". На ней нарисована Богоматерь, которая молится. Также на иконе изображен младенец Иисус на груди у Марии. Эта икона считается чудотворной. Об этом стало известно в XII веке, когда войска под предводительством князя Андрея Боголюбского отправились на осаду Великого Новгорода.
Отметим, что от иконы "Знамение" люди всегда ждали чего-то особенного, каких-то знаков, которые позволяют предсказать судьбу.
Икона "Знамение" (фото из открытых источников)
Главные приметы этого дня:
- Если на рассвете встать лицом к северному ветру - все беды и печали с ним уйдут.
- Дым из трубы идет столбом –будет морозная погода. Если же он стелется вниз, можно ожидать оттепель.
- Если увидете красную зарю 10 декабря – будет ветреная погода.
- Коровы сопят и фыркают – скоро будет холод.
- На лучине много нагара – мороз скоро будет.
- Лес шумит – в ближайшее время оттепель будет.
- Воробьи дружно чирикают – скоро потеплеет.
Что нельзя делать в этот день:
- Нельзя что-либо вязать или шить, так как таким образом можно зашить тепло в доме.
- Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Если это сделать в этот день - можно потом заболеть.
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