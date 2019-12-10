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Свято 10 грудня: що не можна робити в цей день, прикмети

STYLERЖиття    10.12.2019 - 06:07
Свято 10 грудня: що не можна робити в цей день, прикмети
Свято 10 грудня (Колаж РБК-Україна)

Віруючі християни 10 грудня відзначають свято під назвою Знамення

Яке сьогодні свято. 10 грудня християни відзначають свято під назвою Знамення. Шанується один з найважливіших образів в християнстві – ікона Пресвятої Богородиці, яка і називається "Знамення". На ній зображено Богоматір, що молиться. Також на іконі зображено немовля Ісус на грудях Марії. Ця ікона вважається чудотворною. Про це стало відомо в XII столітті, коли війська під проводом князя Андрія Боголюбського вирушили на облогу Великого Новгорода.

Зазначимо, що від ікони "Знамення" люди завжди чекали чогось особливого, якихось знаків, які дозволяють передбачити долю.

Свято 10 грудня: що не можна робити в цей день, прикмети

Ікона "Знамення" (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо удосвіта встати обличчям до північного вітру - всі біди й печалі з ним підуть.
  • Дим з труби йде стовпом –буде морозна погода. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлига.
  • Якщо побачите червону зорю 10 грудня – буде вітряна погода.
  • Корови сопуть і пирхають – скоро буде холод.
  • На скіпі багато нагару – мороз скоро буде.
  • Ліс шумить – найближчим часом відлига буде.
  • Горобці дружно цвірінькають – скоро потеплішає.

не можна робити в цей день:

  • не Можна що-небудь в'язати або шити, так як таким чином можна зашити тепло в будинку.
  • Не впускайте у свій дім старих, немічних і бідних. Якщо це зробити в цей день - потім можна захворіти.

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