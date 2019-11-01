Праздник 1 ноября: что нельзя делать в этот день, все приметы

Какой сегодня праздник. 1 ноября христиане восточного обряда чествуют пророка Иоиля, а также перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского, а западного - большой праздник День всех святых, который "закрывает" древний кельтский языческий Самайн, называемый в современном мире Хеллоуин. В народном календаре первый день ноября известен как Иванов день или День Садока, и приурочен к встрече зимней поры года. Наши предки в эту дату проводили особые обряды и следовали некоторым правилам, чтобы привлечь удачу и отогнать беду.

Праздник День всех святых в католической вере входит в число обязательных дней для посещение верующими мессы. В этот день - рубеж "летнего" и "зимнего" времени, когда еще в дохристианской Европе отмечали начало Нового года и по поверьям духи выходили из потустороннего мира в нашу реальность - поминают усопших и молятся за упокоение душ.

В древней Ирландии и Шотландии на Самайн праздновали окончание полевых работ, разводили костры, приносили жертвы и гадали на будущее. Верили, что ночью по земле бродят чудовища сиды, которые могли забрать с собой из мира живых нарушителей законов праведной жизни - гейсы. Крестьяне одевались в шкуры животных и защищали свои дома оберегами, чтобы спастись от этих духов.

Церковь пыталась искоренить языческие обряды и установила День всех святых (Фото: pixabay.com)

В Средние века христианская католическая церковь утвердила 1 ноября День всех святых - All-Hallows-Even - который постепенно заместил собой Самайн, а языческие традиции в определенной степени трансформировались в христианские обряды.

В православном мире 1 ноября в народе отмечают праздник в честь священномученика епископа Садока Персидского и с ним 128-ми мучеников. День Садока еще называют Иванов день или Проводы осени.

Преподобный Иоанн жил в IX-X веке, с юности решил посвятить свою жизнь служению Богу, был монахом и отшельником. Возле пещеры, в которой он проживал, собирались паломники и через некоторое время на этом месте был воздвигнут монастырь. Преподобный Иоанн стал игуменом этой обители.

Священномученик Садок считается небесным покровителем людей, которые умерли без покаяния. Раньше считалось, что 1 ноября нечисть поднимается из пекла в наш мир и начинает пугать прохожих, а ведьмы устраивают свои шабаши. Для того, чтобы отпугнуть нечистую силу, крестьяне сами наряжались в костюмы страшилищ и устраивали шумные шествия.

В народном календаре День Садока или Иванов день был проводами осени и встречей зимы. Предки угадывали в эту дату погоду на будущее и какой ждать урожай.

1 ноября христиане чтят память священномученика епископа Садока Персидского (Фото из открытых источников)

Традиции, приметы и запреты 1 ноября:

Бытовало поверье, что на Ивана конюшенный домовой треплет гривы кобылам, подымает на дыбы жеребцов. Поэтому в этот день коням давали отдохнуть и кормили досыта. Люди посвящали день отдыху, собирались в компании и рассказывали друг другу всякие страшные истории.

Важным правилом в этот праздник было блюдо из курицы за столом. Хозяйки резали кур и готовили из свежего мяса суп-лапшу, подавали жареную курицу и курники - большие круглые закрытые пироги, в которых слоями укладывалась начинка: куриное мясо, лук, рис, отваренные и мелко порубленные яйца, при этом каждый слой перекладывался блинами.

Суеверные верили, что если на крышу дома прилетела сова, то в этой семье скоро будет горе и кто-то умрет.

Запрещалось оставлять сушиться вещи на ночь, иначе нечистая сила могла туде залезть, а потом вселиться в человека.

Также был строгий запрет убивать пауков в этот день, ведь в их обличии, как считалось, в дом наведываются умершие родственники.

Верили, что если кто-то услышал звук шагов за спиной, то оборачиваться нельзя - могут схватить черти.

Нельзя было отказывать в милостыне - иначе можно было потерять достаток вскоре на весь год.