Свято 1 листопада: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 1 листопада християни східного обряду вшановують пророка Йоіла, а також перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського, а західного - велике свято День всіх святих, який "закриває" стародавній кельтський язичницький Самайн, що зветься в сучасному світі Хеллоуїн. У народному календарі перший день листопада відомий як Іванів день або День Садока, і приурочений до зустрічі зимової пори року. Наші пращури в цей день проводили особливі обряди і слідували деякими правилами, щоб привернути удачу і відігнати біду.

Свято День всіх святих у католицькій вірі входить до числа обов'язкових днів для відвідування віруючими меси. У цей день - рубіж "літнього" та "зимового" часу, коли ще в дохристиянській Європі відзначали початок Нового року і за повір'ями духи виходили з потойбічного світу в нашу реальність - поминають покійних і моляться за упокій душ.

У древній Ірландії та Шотландії на Самайн святкували закінчення польових робіт, розводили багаття, приносили жертви і ворожили на майбутнє. Вірили, що вночі по землі бродять чудовиська сіди, які могли забрати з собою зі світу живих порушників законів праведного життя - гейси. Селяни одягалися в шкури тварин і захищали свої будинки оберегами, щоб врятуватися від цих духів.

Церква намагалася викорінити язичницькі обряди і встановила День всіх святих (Фото: pixabay.com)

У Середньовіччі християнська католицька церква затвердила 1 листопада День всіх святих - All Hallows-Even - який поступово замістив собою Самайн, а язичницькі традиції певною мірою трансформувалися у християнські обряди.

У православному світі 1 листопада в народі відзначають свято на честь священномученика Садока, єпископа Персидського і з ним 128-ми мучеників. День Садока ще називають Іванів день або Проводи осені.

Преподобний Іоанн жив у IX-X столітті, з юності вирішив присвятити своє життя служінню Богу, був ченцем і відлюдником. Біля печери, в якій він проживав, збиралися прочани і через деякий час на цьому місці був споруджений монастир. Преподобний Іоанн став ігуменом цієї обителі.

Священномученик Садок вважається небесним покровителем людей, які померли без покаяння. Раніше вважалося, що 1 листопада нечисть піднімається з пекла в наш світ і починає лякати перехожих, а відьми влаштовують свої шабаші. Для того, щоб відлякати нечисту силу, селяни самі вбиралися в костюми страховиськ і влаштовували гучні ходи.

У народному календарі День Садока або Іванов день був проводами осені і зустріччю зими. Пращури вгадували в цю дату погоду на майбутнє і який чекати врожай.

1 листопада християни вшановують пам'ять священномученика єпископа Садока Перського (Фото з відкритих джерел)

Традиції, прикмети та заборони 1 листопада:

Побутувало повір'я, що на Івана стаєнний домовик тріпає гриви кобилам, підіймає на диби жеребців. Тому в цей день коням давали відпочити і годували досхочу. Люди присвячували день відпочинку, збиралися в компанії та розповідали одне одному всякі моторошні історії.

Важливим правилом в це свято було блюдо з курки за столом. Господині різали курей і готували зі свіжого м'яса суп-локшину, подавали смажену курку і курники - великі круглі закриті пироги, в яких шарами розкладалася начинка: куряче м'ясо, цибуля, рис, відварені та дрібно порубані яйця, при цьому кожен шар перекладався млинцями.

Забобонні вірили, що якщо на дах хати прилетіла сова, то в цій родині скоро буде горе і хтось помре.

Заборонялося залишати сушитися речі на ніч, інакше нечиста сила могла туди залізти, а потім вселитися в людину.

Також була сувора заборона вбивати павуків у цей день, адже в їх образі, як вважалося, до хати навідуються померлі родичі.

Вірили, що якщо хтось почув звук кроків за спиною, то обертатися не можна - можуть схопити чорти.

Не можна було відмовляти в милостині - інакше був ризик втратити достаток незабаром на весь рік.