Праздник 1 марта: что можно и что нельзя делать сегодня, все традиции

1 марта отмечается Прощеное воскресенье 2020 и начинается заговенье на Великий пост. В православном календаре этот день также называют Неделя Сыропустная, когда вспоминают изгнание Адама и Евы из Рая.

Утреннее богослужение в храме посвящено памяти изгнания Адама и Евы из Рая нарушение ими Божьей заповеди. Этот день служит тому, чтобы пробудить в своих чадах чувства покаяния в собственных грехах. Христиане вместе с Адамом оплакивают горькую потерю – оставление Рая после грехопадения. Но после искупления грехов человечества Иисусом Христом появляется надежда на возвращение к вечной радости.

Также, в этот день, заключающий масленичную седмицу, Масленицу, верующие последний раз едят сливочное масло, яйца, молоко, а также рыбу, то есть заговляются на Великий пост. Шумные гулянья и хождения по гостям к середине воскресного дня уже заканчивают.

Вечернее богослужение посвящено Прощеному воскресенью, которое служит своеобразным входом в Великий пост. Перед вечерней службой священнослужители облачаются в темные, постовые облачения, весь храм тоже "переодевают" - темные одежды появляются на престоле, Распятии, аналоях. Чин прощения освещает весь день и поэтому все последнее воскресенье перед Великим постом называют Прощеным. Первым просит прощения священник, потом прихожане подходят по одному, сначала просят прощения у него, а потом друг у друга.

В Прощеное воскресенье принято также просить прощения у близких и друзей. Когда православный примирится с ближними, то с легкой душой входит в Великий пост.

Что нельзя делать в этот день

Это день духовного очищения, подготовка к Посту. Поэтому в Прощеное воскресенье категорически нельзя:

отказывать кому-либо из просящих в прощении – это великий грех;

думать о плохом;

вступать с кем-либо в конфликты, злиться, ссориться и возмущаться;

заниматься физическим трудом: в частности, убираться и стирать. Исключение – приготовление пищи и уход за домашними животными;

есть мясо (в принципе, от мясных продуктов следовало еще в первый день Масленицы), а также напиваться;

оставлять вечером еду;

поздно ложиться спать, так как после полуночи уже наступает Великий пост.

Что можно делать в этот день

В Прощеное воскресенье нужно постараться непременно сходить на службу в храм. Это особенный день для православных христиан, потому что в церквях читается Нагорная проповедь, а во время службы священник просит прощения у своих прихожан.

Нужно попросить прощения у близких. При этом в Прощеный день просят прощения не только у живых, но и у почивших друзей и родни. Достаточно сделать это мысленно, помолившись за упокой их души. Вечером в Прощеное воскресенье у славян даже было принято ходить на кладбище, чтобы помянуть усопших и попрощаться с умершими родственниками. Считалось, что те в этот день "пировали" с близкими на Масленицу.

Также в этот день есть традиция ходить в баню (в современном варианте – принимать ванну или душ), чтобы смыть с себя все грехи, включая накопленные за время масленичных гуляний, ведь те порой сопровождаются излишествами.

Народные приметы на 1 марта

Густой туман 1 марта – лето будет холодным и ветреным.

Усилился ветер ночью – ждите обильных осадков и потепления.

Первый день весны – теплый, значит еще придет похолодание.

Вороны 1 марта громко каркают – скоро похолодает.

Талая вода и снег, собранные 1 марта, считаются целебными.

Напомним, что ранее мы писали, когда нужно почтить умерших родных в 2020 году.