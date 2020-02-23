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Календарь поминальных дней в 2020 году: когда нужно почтить умерших родных

STYLERЖизнь    23.02.2020 - 16:44
Календарь поминальных дней в 2020 году: когда нужно почтить умерших родных
Поминальные дни в Украине в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

В христианстве существуют специальные поминальные дни, в которые посещают храмы и кладбища

Традиции поминать умерших родственников в определенные дни существует уже давно. В церковном календаре дни поминальных суббот привязаны к главному христианскому празднику Пасхе и не имеет постоянных дат.

Первая такая суббота выпадает на Масленицу. В этот день вспоминаются все христиане, которые жили на Земле и прошли обряд крещения.

В марте 2020 году будет три поминальных дня, которые выпадают на период Великого поста. Это 14, 21 и 28 марта. В церквях в эти дни будут проводиться заупокойные Литургии, после которых христиане обычно посещают могилы своих родных на кладбищах.

28 апреля – Радоница и этот день считается праздником, во время которого живые сообщают мертвым о победе Иисуса Христа над смертью.

Почитают умерших родителей также по традиции и со второй недели после Пасхи. Христиане проведывают могилы родных и приносят туда пасхальные угощения.

6 июня – Троицкая суббота, которая также называется Вселенской. В этот день поминают не только своих умерших родственников, но и всех христиан, которые ушли в мир иной. Этот день также называется родительской субботой, в храмах проводят службы, а могилы украшают цветами и зеленью.

Следующая поминальная суббота – 7 ноября, на Дмитров день, который так и называется Дмитриевская поминальная суббота.

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