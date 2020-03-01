Свято 1 березня: що можна і що не можна робити сьогодні, всі традиції

1 березня в православній церкві починається заговини на Великий піст і відзначається Прощена неділя
1 березня відзначається Прощена неділя 2020 і починаються заговини на Великий піст. У православному календарі цей день також називають Сиропусним Тижнем, коли згадують вигнання Адама і Єви з Раю.
Ранкове богослужіння в храмі присвячено пам'яті вигнання Адама і Єви з Раю за порушення ними Божої заповіді. Цей день служить тому, щоб пробудити у своїх чад почуття покаяння у власних гріхах. Християни разом з Адамом оплакують гірку втрату – залишення Раю після гріхопадіння. Але після спокутування гріхів людства Ісусом Христом з'являється надія на повернення до вічної радості.
Також, в цей день, який завершує масляний тиждень, Масляну, віруючі останній раз їдять вершкове масло, яйця, молоко, а також рибу, тобто заговляються на Великий піст. Гучні гуляння та ходіння до гостей до середини недільного дня вже закінчують.
Вечірнє богослужіння присвячене Прощеній неділі, яке служить своєрідним входом у Великий піст. Перед вечірньою службою священнослужителі одягаються в темні, постові облачення, весь храм теж "переодягають" - темний одяг з'являється на престолі, Розп'яття, аналоях. Чин прощення висвітлює весь день і тому всі останню неділю перед Великим постом називають Прощеною. Першим просить пробачення священник, потім парафіяни підходять по одному, спочатку просять вибачення у нього, а потім один в одного.
У Прощену неділю прийнято також просити вибачення у близьких і друзів. Коли православний примиритися з ближніми, то з легкою душею входить у Великий піст.
Це день духовного очищення, підготовка до Посту. Тому в Прощену неділю категорично не можна:
У Прощену неділю потрібно постаратися неодмінно сходити на службу в храм. Це особливий день для православних християн, бо в церквах читається Нагірна проповідь, а під час служби священник просить вибачення у своїх парафіян.
Треба попросити вибачення у близьких. При цьому у Прощений день просять вибачення не тільки живих, але й у покійних друзів і рідних. Досить зробити це подумки, помолилися за упокій душі. Увечері в неділю у слов'ян навіть було заведено ходити на цвинтар, щоб пом'янути покійних і попрощатися з померлими родичами. Вважалося, що в цей день "бенкетували" з близькими на Масляну.
Також в цей день є традиція ходити в лазню (в сучасному варіанті – приймати ванну або душ), щоб змити з себе всі гріхи, включаючи накопичені за час олійних гулянь, адже ті іноді супроводжуються надмірностями.
Нагадаємо, що раніше ми писали, коли потрібно вшанувати померлих рідних у 2020 році.