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Прощеное воскресенье: эта молитва о прощении грехов принесет удачу

STYLERЖизнь    29.02.2020 - 23:11
Прощеное воскресенье: эта молитва о прощении грехов принесет удачу
Прощеное воскресенье (коллаж: РБК-Украина)

В Прощеное воскресенье в первую очередь нужно просить прощение у Бога

Прощеное воскресенье в 2020 году – важное событие в христианском мире. В этот день нужно просить прощения у всех, кого мы обидели. Но в первую очередь нужно попросить прощения у Бога. В христианстве считается, что в Великий пост, который наступит со 2 марта, нужно входить "очищенными". Если не попросить прощения у Бога, он перестанет сопутствовать целям человека.

В этот день самое главное, на самом деле хотеть получить от Всевышнего снисхождение благодати в виде прощения грехов. Господь Бог прощает всех и отпускает им грехи, но только тем, кто показывает ему свое искреннее желание получить прощение, всепоглощающую веру и отсутствие лихих помыслов. Важно, что попросив прощения, человек может обрести сильную поддержку со стороны Бога.

Сильная молитва покаяния и прощения

В руке Твоего превеликого милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы мои, дела мои и все тело, и души моей движение. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину жизни моей, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, Незлобиве Господи, мене, более всех людей грешнейшего, прийми в руке защищения Твоего и избавь от всякого зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда защищай меня, да ни в чем же, когда прогневаю Твое Человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, веди меня спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желании моих краю. Даруй мне кончину христианскую, непостыдную, мирную, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего славлю во веки. Аминь.

Напомним, что ранее мы публиковали православный календарь на март 2020.

Также мы писали, когда нужно почтить умерших родных.

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