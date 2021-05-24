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Священник о том, можно ли носить серьги-крестики: "это уже напоминает сатанизм"

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Понедельник 24 мая 2021 21:34
Священник о том, можно ли носить серьги-крестики: "это уже напоминает сатанизм" Коллаж РБК-Украина: священник рассказал, можно ли носить серьги-крестики
Автор: Styler

Часто крестики становятся частью украшений, например, на серьгах или браслетах. Но можно ли православным украинцам покупать такие ювелирные изделия и носить их на теле?

Ответ на этот вопрос дал известный священник ПЦУ, религиозный и общественный деятель, волонтер и блогер Алексей Филюк, отвечая на вопросы читателей портала 20minut.ua.

Можно ли носить серьги-крестики?

По словам священника, ношение подобных украшений - в определенной степени надругательство над знаком креста.

"Как бы ни было крест - символ спасения на молитвенных домах, на церквях, на монастырях стоят кресты. И повторюсь: это символ спасения. Если мы будем носить его на ушах, на руках, иногда видим даже на носу - это не есть хорошо. Это уже напоминает сатанизм, потому что сатанисты осуществляют надругательство над крестом", - сказал отец и добавил, что "христиане должны носить его набожно на груди".

Священник о том, можно ли носить серьги-крестики: &quot;это уже напоминает сатанизм&quot;

Фото: подобные серьги можно найти во многих ювелирных магазинах (amazon.com)

Какие крестики для украшений, а какие для защиты?

Отец Алексей обращает внимание на то, что сегодня многие люди носят крестики, но не живут по-христиански.

"Многие люди имеют кулончики, но не знают, что такое вера. Ношение крестика и христианство имеет некоторые разногласия. То есть это вопрос глубоко философский. Для кого-то это украшение, для кого-то подарок мамы на память, а для кого-то - действительно символ Христовых страданий. Конечно, для людей, живущих в вере, крестик будет защитой, обороной и спасением. И она будет не только на земле с крестиком, но и на небе", - сказал он.

"Крестик испокон веков был просто крестиком: две сбитые частички дерева. Уже сейчас мы часто видим крестики с распятием. Как символ того, что Иисус отдал жизнь за людей. Часто протестанты упрекают нас: не распинайте Креста еще раз. Но крест - это символ спасения", - добавил священник.

Ранее мы писали, что священник ПЦУ сказал проповедь, от которой разбежались батюшки МП.

Также не так давно в центре Киева девушки зашли в церковь и начали задувать свечи, курить и пить алкоголь.

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