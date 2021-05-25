Православний священик назвав ікони, які обов'язково мають бути у вас вдома
Ікони в будинку - важливий атрибут для кожного православного християнина. Але зовсім необов'язково увішувати ними весь дім, аби у кожній кімнаті був образ чи навіть кілька.
Про це сказав священик ПЦУ, релігійний та громадський діяч, волонтер і блогер Олексій Філюк, відповідаючи на питання читачів порталу 20minut.ua.
Чи має бути в кожній кімнаті іконка?
Якщо коротко - це не обов'язково.
"Людина може мати маленьке розп'яття в одній із кімнат і жити по-християнськи. А може бути таке, що людина має усі стіни вдома завішані іконами і рушниками, а жити не як християнин: клясти, сваритись, ображати. Це не є добре. Це справа кожного", - сказав священик.
Які саме ікони повинні бути вдома?
За словами релігійного діяча, в будинку має знаходитись розп'яття чи ікона Спасителя.
Також шлюбні ікони мають зберігатись вдома. Відповідно, ті ікони, з якими люди вінчаються, мають бути вдома.
При цьому, вони обов'язково мають бути освяченими.
"Ікони благословляються: бо літографія та дерево на рамці ще не є іконою. Іконою вона стає після освячення в храмі. Інакше це просто зображення", - пояснив отець Олексій.
Фото: вінчальні ікони (crafta.ua)
Які ще ікони можуть бути вдома?
Додамо, що час від часу священики називають список ікон, які захищають житло і кожного члена сім'ї від нечистої сили й лихого ока. Ось вони:
- Семистрільна ікона Божої матері
- Лик Святителя Микити Новгородського
- Іоанна Воїна
- Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці
- Ікона Неопалима Купина
- Образ святого, ім'я якого носить глава сім'ї
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