Как правильно заморозить сладкий перец кусочками и целым: легкие способы

Замораживание сладкого перца на зиму станет лучшим вариантом для тех, кто любит такой овощ в любое время года. Выбирать лучше всего сочный, сладкий перец с толстыми стенками.

Для замораживания лучше всего подойдет красный перец или перец оранжево-красно-желтого цвета, поскольку он не имеет терпкости.

Сначала нужно подготовить перец: отобрать ровные перцы без повреждений, промыть их, обсушить, удалить верхнюю часть и семена. Делать это надо очень осторожно, чтобы не повредить сам перец.

Как правильно заморозить

"Пирамида"

Такой способ замораживания перца самый простой. Подготовленный целый перец нужно просто сложить один в один, сформировав "пирамиду", а чтобы он не слипался между собой, каждый стручок необходимо обернуть в небольшой кусочек целлофана. Для этого можно разрезать упаковочный пакет на несколько частей размером примерно по 10 сантиметров на каждую сторону.

Пирамидку из перца нужно уложить в пакет для замораживания, по максимуму выпустив из него весь воздух и поместить в морозильную камеру. Такие перчики зимой можно использовать для фаршировки.

Кусочки

Перец нужно разрезать вдоль пополам, затем каждую половинку разрезать вдоль еще раз. Ломтики перца необходимо нарезать поперек тонкими полосками или кубиками. Далее кусочки перца положить в пакет для замораживания и поместить в морозилку.

Отметим, что через несколько часов лучше встряхнуть пакет, чтобы слегка подмороженные овощи расклеились и могли легко отделяться друг от друга.

Перец в соке

Для такого способа стручки перца нужно помыть, не вырезая плодоножку с семенами. Далее положите их на противень, смазанный растительным маслом, и поставьте в духовку примерно на 40 минут.

После того, как овощи зарумянятся, достаньте и сложите в кастрюлю и плотно закройте крышкой на 15 минут. После этого, держа стручки за плодоножки, снимите кожуру и вычистите всю сердцевину.

Затем очищенные перцы порежьте небольшими кусочками, разложите по контейнерам, залейте соком и положите в морозилку. Такой замороженный перец отлично подойдет для салатов.