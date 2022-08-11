Так вы еще не готовили! Фаршированный перец по-молдавски

Мы привыкли фаршировать перец мясным фаршем, но начинки могут быть разнообразными, в том числе и сырными. Предлагаем наполнить овощи кисломолочным творогом - вам точно понравится новый вкус!

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.