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Так вы еще не готовили! Фаршированный перец по-молдавски

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 14:00
Так вы еще не готовили! Фаршированный перец по-молдавски Скриншот видео: Фаршированный перец по-молдавски
Автор: Светлана Мащенко

Мы привыкли фаршировать перец мясным фаршем, но начинки могут быть разнообразными, в том числе и сырными. Предлагаем наполнить овощи кисломолочным творогом - вам точно понравится новый вкус!

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Перец - 5-7 шт.
  • Творог - 350 г жирного творога
  • Зеленый лук - маленький пучок (или любая другая зелень по вкусу)
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу
  • Растительное масло

Так вы еще не готовили! Фаршированный перец по-молдавски

Скриншот: Так будет выглядеть наш готовый перец

Пошаговое приготовление

Очистите перец от сердцевины. Посолите и поперчите внутри.

Смешайте творог, яйцо и мелко нарезанный лук или другую любимую зелень. Посолите и поперчите по вкусу.

Нафаршируйте перцы творожной массой. Смажьте их растительным маслом.

Выпекайте 40-45 минут при температуре 200 градусов в форме, выстеленной пергаментом (и смазанной растительным маслом).

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