Чем подкормить болгарский перец, чтобы получить большой урожай: простое и доступное удобрение

Для того, чтобы перцы выросли мясистыми и крупными, их необходимо правильно удобрять. Можно использовать простую и всем доступную золу.

Известно, что июль требует особого подхода к культуре. Как правильно подкармливать перец - читайте ниже .

Перцы нужно правильно подкормить, поскольку зеленую массу овощ уже нарастил и теперь главной задачей остается придать сочность и мясистость самим плодам.

Одним из самых популярных, доступных и дешевых способов является использование золы. Однако, стоит знать, что большое количество вещества может убить растение.

Поэтому грамотная дозировка поможет достичь нужного результата. Обычно, для подкормки используют сто граммов золы, которые предварительно растворяют в ведре воды.

Также, подкармливая перец, нужно ориентироваться на наличие в удобрении калия, фосфора и магния, а также азота, но в ограниченном количестве.

Как вырастить большой перец (pixabay)

Как ухаживать за перцем на огороде

Формирование куста позволяет направить все силы растения в правильном направлении. Если этого не сделать, то перец начнет тратить питательные вещества на наращивание зеленой массы, а не на образование завязей.

Среди основных этапов формирования кустов перца стоит выделить:

Когда на рассаде появляются первые цветы, их удаляют для того, чтобы молодое растение тратило питательные вещества на укрепление куста;

Как только высаженное в почву растение адаптируется к новым условиям, то стоит начать формирование кустов. Для этого нужно удалить все нижние побеги до первой развилки, а вместе с ними осторожно отделить от стебля и коронный цветок;

Сократите количество завязей до 20 на куст, чтобы растение не тратило свои силы на "лишние" плоды;

Чтобы последний урожай перца успел полностью дозреть, в конце августа необходимо удалить все новые цветки.

Также поливать перец стоит утром в период с 9 до 11 часов дождевой или отстоянной теплой водопроводной водой под корни. Важно следить, чтобы жидкость не попадала на листья. Нельзя допускать, чтобы земля пересыхала и покрывалась коркой.

Однако не стоит забывать, что перец любит легкую и рыхлую почву, поэтому ни в коем случае нельзя допускать застоя влаги.