Як правильно заморозити солодкий перець шматочками та цілим: легкі способи

Заморожування солодкого перцю на зиму стане найкращим варіантом для тих, хто любить такий овоч в будь-який час року. Вибирати найкраще соковитий, солодкий перець із товстими стінками.

Для заморожування найкраще підійде червоний перець або перець оранжево-червоно-жовтого кольору, оскільки він не має терпкості.

Спочатку потрібно підготувати перець: відібрати рівненькі перчини без пошкоджень, промити їх, обсушити, видалити верхню частину та насіння. Робити це треба дуже обережно, щоби не пошкодити сам перець.

Як правильно заморозити

"Піраміда"

Такий спосіб заморожування перцю найпростіший. Підготовлений цілий перець потрібно просто скласти один в один, сформувавши "піраміду", а щоб він не злипався між собою, кожен стручок необхідно обгорнути в невеликий шматочок целофану. Для цього можна розрізати пакувальний пакет на кілька частин розміром приблизно по 10 сантиметрів на кожну сторону.

Пірамідку з перцю потрібно укласти в пакет для заморожування, по максимуму випустивши з нього все повітря, і помістити в морозильну камеру. Такі перчики взимку можна використовувати для фарширування.

Шматочки

Перець потрібно розрізати уздовж навпіл, потім кожну половинку розрізати уздовж ще раз. Скибочки перцю необхідно нарізати поперек тонкими смужками або кубиками. Далі шматочки перцю покласти в пакет для заморожування і помістити в морозилку.

Зазначимо, що через кілька годин краще струсити пакет, щоб злегка підморожені овочі розклеїлись і могли легко відділятися один від одного.

Перець у сокові

Для такого способу стручки перцю потрібно помити, не вирізаючи плодоніжки з насінням. Далі покладіть їх на деко, змащене олією, і поставте в духовку приблизно на 40 хвилин.

Після того, як овочі зарум’яняться, дістаньте та складіть в каструлю і щільно закрийте кришкою на 15 хвилин. Після цього, тримаючи стручки за плодоніжки, зніміть шкірку і вичистіть всю серцевину.

Потім вичищені перці поріжте невеликими шматочками, розкладіть по контейнерах, залийте соком і покладіть в морозилку. Такий заморожений перець ідеально підійде для салатів.