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Как правильно загорать и уберечься от солнечных ожогов: советы врачей

STYLERЖизнь    20.06.2020 - 09:49
Как правильно загорать и уберечься от солнечных ожогов: советы врачей
Как правильно загорать (фото: pixabay.com)

Медики советуют поменьше находиться под солнцем и пользоваться защитными средствами

Летний сезон наступил и украинцы начали планировать отпуск. Чтобы он хорошо прошел, эксперты советуют заранее позаботиться о средствах защиты для безопасного загара.

Вследствие солнечных лучей может развиться заболевания - фотодерматоз, который проявляется в виде покраснения и воспаления кожи. Кроме того, загар может привести к ожогам I-III степеней. Поэтому не стоит забывать о правилах безопасности и пренебрегать своим здоровьем, передают "Українські Новини".

Если кожа очень светлая - нанесите солнцезащитный крем и обновляйте его один раз в 1,5-2 часа. После выхода из воды нужно повторно нанести средство на кожу. Также можно принять холодный душ или ванну, чтобы снизить температуру кожи.

Если вода вызывает дискомфорт, то лучше сделать компрессы из полотенца. На пораженную кожу нужно наносить охладительные увлажняющие средства на водной основе без содержания спирта.

Чтобы получить красивый загар и уберечься от солнечных ожогов, нужно соблюдать несколько правил. Врачи рекомендуют принимать солнечные ванны в период с 8 до 11 утра и с 16 до 19 вечера.

Также врачи советуют оберегать детей до 3-летнего возраста от прямых солнечных лучей. Даже если ребенок находится в тени, следует наносить каждые 2 часа на кожу солнцезащитный крем.

Напомним, что украинцам рассказали, как пережить жаркое лето и что делать при тепловом ударе.

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Автор: Дарья Яновская

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