Украинцам рассказали, как пережить жаркое лето и что делать при тепловом ударе

Тепловой удар (фото: pixabay.com)

Врач дал полезные рекомендации

Май в Украине был относительно прохладным, а вот июнь, напротив, удивил высокой температурой. Чтобы адаптироваться к такой резкой смене, необходимо время.

"В жару нужно как можно меньше времени находиться на открытом солнце. Но, если в солнцепек нужно выйти по делам, старайтесь передвигаться по теневой стороне улицы", - рассказал невролог Владимир Костенко изданию "ФАКТЫ".

Чтобы защититься от солнца, рекомендуется носить в летний период просторную светлую одежду из натуральных тканей, а также не забывать прикрывать голову. Также обязательно использовать средства, защищающие от солнца.

Кроме того, летом следует пить как можно больше воды, даже если не хочется. "Если в обычный день выпиваете до 1,5-2 литров жидкости, то в жару норму можно повысить минимум на треть", - прокомментировал эксперт.

В то же время, алкоголь категорически противопоказан. Ведь летом организм и без того страдает от недостатка жидкости, а спиртное резко увеличивает обезвоживание.

В жару важно охлаждаться, потому что когда температура тела поднимается, пот почти перестает испаряться, что чревато возникновением теплового удара. При тепловом ударе у человека начинает темнеть в глазах, возникает головокружение и чувство тошноты. При тепловом ударе лучше сразу вызвать скорую помощь.

Напомним, Супрун рассказала, как спастись от жары и солнечных ожогов.

Мы писали, что есть и пить, чтобы оставаться здоровыми и чувствовать себя хорошо.

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Автор: Дарья Русина