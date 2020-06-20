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Як правильно загоряти і вберегтися від сонячних опіків: поради лікарів

STYLERЖиття    20.06.2020 - 09:49
Як правильно загоряти і вберегтися від сонячних опіків: поради лікарів
Як правильно загоряти (фото: pixabay.com)

Медики радять поменше перебувати під сонцем і користуватися захисними засобами

Літній сезон настав і українці почали планувати відпустку. Щоб він добре пройшов, медики радять заздалегідь подбати про засоби захисту для безпечної засмаги.

Внаслідок сонячних променів може розвинутися захворювання - фотодерматоз, який проявляється у вигляді почервоніння і запалення шкіри. Крім того, засмага може призвести до опіків I-III ступенів. Тому не варто забувати про правила безпеки і нехтувати своїм здоров'ям, передають "Українські Новини".

Якщо шкіра дуже світла - нанесіть сонцезахисний крем і оновлюйте його один раз на 1,5-2 години. Після виходу з води потрібно повторно нанести засіб на шкіру. Також можна прийняти холодний душ або ванну, щоб знизити температуру шкіри.

Якщо вода викликає дискомфорт, то краще зробити компреси з рушника. На уражену шкіру потрібно наносити охолоджувальні зволожуючі засоби на водній основі без вмісту спирту.

Щоб отримати гарну засмагу і вберегтися від сонячних опіків, потрібно дотримуватися кількох правил. Лікарі рекомендують приймати сонячні ванни в період з 8 до 11 ранку та з 16 до 19 вечора.

Також лікарі радять оберігати дітей до 3-річного віку від прямих сонячних променів. Навіть якщо дитина знаходиться в тіні, слід наносити кожні 2 години на шкіру сонцезахисний крем.

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Автор: Дарина Яновська

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