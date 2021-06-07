Как правильно загорать и кому следует избегать солнца: Минздрав дал ответ

Медики отметили, что ожоги I-III ступеней и солнечный удар можно получить после 10-12 часов пребывания на солнце. При этом кроме покраснения возможен зуд, жар, головокружение, усталость и головная боль. А также потеря аппетита, бессонница, учащенное дыхание и головокружение.

Это те симптомы, при которых следует обратиться к врачу. У людей в возрасте солнечные ожоги повышают риск развития рака кожи.

Чрезмерный загар может значительно замедлить способность кожи высвобождать избыток тепла. Поэтому организму будет труднее охладиться и в связи с этим может возникнуть обезвоживание.

Правила здорового загара

Безопасное время для загара - ориентировочно с 7:00 до 10:00 часов утра и после 16:00 часов.

Безопасность солнца определяет УФ-индекс. Показатель на уровне 0-2 говорит о том, что защита не нужна. При индексе от 3 до 7 необходимо нанести защиту, в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинным рукавом и головной убор.

Если УФ-индекс более 8, то в полуденные часы лучше не выходить на солнце и защитить тело от лучей.

Проверить УФ-индекс можно по это ссылке.

Наносите солнцезащитный крем с SPF30 + за полчаса до выхода из помещения. Мажьте все открытые участки кожи кремом, в частности ноги и ступни. Обновляйте крем каждые 2 часа или после купания.

Носите удобный, легкую и свободную одежду, которая изготовлена из натуральных тканей (хлопка или шелка).

Пейте много чистой воды, когда чувствуете жажду и сухость во рту. Не существует четкой нормы для мужчин или женщин. О достаточном количестве воды в организме свидетельствует цвет мочи, он должен быть светлый или светло-желтый. За водным балансом детей и людей старше 65 стоит следить тщательнее - чаще предлагайте попить.

Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, должны повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима.

Кофеин, алкоголь и вода с большим количеством сахара приводят к потере большего количества жидкости. Избегайте очень холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка.

Надевайте головной убор и солнцезащитные очки с соответствующим уровнем защиты от ультрафиолетового излучения. Например, на очках должна быть пометка UV400.

Кому запрещено загорать?

Старикам, маленьким детям, гипертоникам, аллергикам, беременным, страдающим от новообразований, меланом, заболеваний эндокринной системы.

Также не рекомендуется загорать людям со светлой кожей, с большим количеством родинок на теле или тем, у кого более 4 родинок диаметром от 6 мм.

Кроме того, эксперты советуют не загорать тем, кто в детстве несколько раз получал солнечные ожоги, и, если в семейном анамнезе есть меланома.