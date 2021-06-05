ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Опасное течение: на популярном украинском курорте отца с детьми унесло в открытое море

Новина українською →
Херсонская область, Суббота 05 июня 2021 20:53
Опасное течение: на популярном украинском курорте отца с детьми унесло в открытое море Коллаж РБК-Украина: в Азовском море отнесло мужчину с детьми на надувном матраце
Автор: Владимир Костырин

На курорте Арабатская стрелка мужчину с детьми на надувном резиновом матраце унесло в открытое Азовское море из-за сильного течения, и отдыхающее оказались в опасном положении. Трагедии удалось избежать благодаря очевидцам, которые увидели ситуацию и подняли тревогу.

Об этом 5 июня передает издание Kherson.net.ua.

Люди обратились к правоохранителям, и вместе с полицейскими спустили на воду моторный катер, чтобы спасти "мореплавателей" в беде.

По словам начальника Генического райотдела Нацполиции, полковника Сергея Балуты, мужчину с детьми догнали, когда те уже находились в более километра от берега, в открытом море. Всех благополучно подняли на борт и вернули на пляж целыми и невредимыми.

Также он добавил, что правоохранители вызвали спасателей, но решили не дожидаться их, а справиться собственными силами.

"Ведь дорога была каждая минута, и промедление могло стоить кому-то из детей жизни", - отметил полковник.

Спасенными оказались житель Львова с 11-летним сыном и 5-летней дочерью, которые прибыли на Арабатскую стрелку на местную базу отдыха.

Выяснилось, что матрац, на котором они отправились плавать, понесло далеко в море из-за сильного течения на мелководье, чего не ожидали отдыхающие.

Когда всех доставили на берег, для детей вызвали бригаду "скорой". Медики после осмотра диагностировали у мальчика и девочки признаки переохлаждения, и доставили в больницу.

Балута призвал всех отдыхающих быть осторожнее и не переоценивать собственные силы, а также напомнил, что аналогичные происшествия с "заблудшими" в море людьми на матрасах и резиновых кругах на курорте Арабатская стрелка случаются каждое лето.

"И далеко не всегда курортников удается найти живыми", - подчеркнул он.

Напомним, что на днях на Бердянской косе прохожие еле спасли детей, которые тонули в Азовском море. И после инцидента медики объяснили, что нужно знать в подобных ситуациях.

Ранее мы писали о том, что опасное явление в Азовском море - отбойное течение - может погубить даже опытных пловцов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь полиция курорт Херсонская область Азовское море
LITE
Праздник 5 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 5 июня: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины