Опасное течение: на популярном украинском курорте отца с детьми унесло в открытое море

На курорте Арабатская стрелка мужчину с детьми на надувном резиновом матраце унесло в открытое Азовское море из-за сильного течения, и отдыхающее оказались в опасном положении. Трагедии удалось избежать благодаря очевидцам, которые увидели ситуацию и подняли тревогу.

Люди обратились к правоохранителям, и вместе с полицейскими спустили на воду моторный катер, чтобы спасти "мореплавателей" в беде.

По словам начальника Генического райотдела Нацполиции, полковника Сергея Балуты, мужчину с детьми догнали, когда те уже находились в более километра от берега, в открытом море. Всех благополучно подняли на борт и вернули на пляж целыми и невредимыми.

Также он добавил, что правоохранители вызвали спасателей, но решили не дожидаться их, а справиться собственными силами.

"Ведь дорога была каждая минута, и промедление могло стоить кому-то из детей жизни", - отметил полковник.

Спасенными оказались житель Львова с 11-летним сыном и 5-летней дочерью, которые прибыли на Арабатскую стрелку на местную базу отдыха.

Выяснилось, что матрац, на котором они отправились плавать, понесло далеко в море из-за сильного течения на мелководье, чего не ожидали отдыхающие.

Когда всех доставили на берег, для детей вызвали бригаду "скорой". Медики после осмотра диагностировали у мальчика и девочки признаки переохлаждения, и доставили в больницу.

Балута призвал всех отдыхающих быть осторожнее и не переоценивать собственные силы, а также напомнил, что аналогичные происшествия с "заблудшими" в море людьми на матрасах и резиновых кругах на курорте Арабатская стрелка случаются каждое лето.

"И далеко не всегда курортников удается найти живыми", - подчеркнул он.