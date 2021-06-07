Як правильно засмагати і кому слід уникати сонця: МОЗ дав відповідь

Медики зазначили, що опіки I-III ступенів та сонячний удар можна отримати після 10-12 годин перебування на сонці. При цьому крім почервоніння можливий свербіж, жар, запаморочення, втома і головний біль. А також втрата апетиту, безсоння, прискорене дихання і запаморочення.

Це ті симптоми, при яких слід звернутися до лікаря. У людей у ​​віці сонячні опіки підвищують ризик розвитку раку шкіри.

Надмірна засмага може значно сповільнити здатність шкіри вивільняти надлишок тепла. Тому організму буде важче охолодитися і у зв'язку з цим може виникнути зневоднення.

Правила здорової засмаги

Безпечний час для засмаги - орієнтовно з 7:00 до 10:00 години ранку і після 16:00 години.

Безпека сонця визначає УФ-індекс. Показник на рівні 0-2 говорить про те, що захист не потрібен. При індексі від 3 до 7 необхідно нанести захист, в полуденний час залишатися в тіні, носити одяг з довгим рукавом і головний убір.

Якщо УФ-індекс більше ніж 8, то в полуденний час краще не виходити на сонце і захистити тіло від променів.

Перевірити УФ-індекс можна по це посиланням.

Наносьте сонцезахисний крем з SPF30 + за пів години до виходу з приміщення. Намастіть всі відкриті ділянки шкіри кремом, зокрема ноги і ступні. Оновлюйте крем кожні 2 години або після купання.

Носіть зручний, легкий і вільний одяг, яка виготовлена ​​з натуральних тканин (бавовни або шовку).

Пийте багато чистої води, коли відчуваєте спрагу і сухість у роті. Не існує чіткої норми для чоловіків або жінок. Про достатній кількості води в організмі свідчить колір сечі, він повинен бути світлий або світло-жовтий. За водним балансом дітей і людей старше 65 коштує стежити ретельніше - частіше пропонуйте попити.

Якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом солі, страждаєте діабетом, повинні підвищений кров'яний тиск або інші хронічні захворювання, порадьтеся зі своїм лікарем щодо водно-сольового режиму.

Кофеїн, алкоголь і вода з великою кількістю цукру призводять до втрати більшої кількості рідини. Уникайте дуже холодних напоїв, оскільки вони можуть викликати судоми шлунка.

Надягайте головний убір і сонцезахисні окуляри з відповідним рівнем захисту від ультрафіолетового випромінювання. Наприклад, на окулярах має бути позначка UV400.

Кому заборонено засмагати?

Старим людям, маленьким дітям, гіпертонікам, алергікам, вагітним, які страждають від новоутворень, меланом, захворювань ендокринної системи.

Також не рекомендується загоряти людям зі світлою шкірою, з великою кількістю родимок на тілі або тим, у кого більш як 4 родимок діаметром від 6 мм.

Крім того, експерти радять не засмагати тим, хто в дитинстві кілька разів отримував сонячні опіки, і, якщо в сімейному анамнезі є меланома.