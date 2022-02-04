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Фольга или пергамент: что лучше использовать для приготовления пищи в духовке

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Пятница 04 февраля 2022 18:07
Фольга или пергамент: что лучше использовать для приготовления пищи в духовке Что использовать для приготовления в духовке
Автор: Татьяна Самарук

Часто хозяйки готовят еды в духовке. Все потому, что там блюда будут гораздо полезнее, чем жаренные на сковороде. Однако, когда доходит до самого процесса, в некоторых рецептах непонятно, что подойдет фольга или пергамент.

Об этом пишет mirhitrostey.

Для чего алюминиевая фольга

Так, фольга используется для приготовления при высоких температурах. Этот показатель для большинства блюд начинается с 200-210 градусов.

Также фольгу можно использовать для приготовления блюд на открытом огне.

В частности, если вы готовите пирог, и если верхушка уже начинает подрумяниваться, а центр еще не спекся, тогда поможет алюминиевая фольга. Нужно просто накрыть форму с пирогом одним слоем и завернуть края.

Фольга или пергамент: что лучше использовать для приготовления пищи в духовкеКак правильно использовать фольгу (freepik)

Кроме того, приготовленную еду можно завернуть в фольгу, ведь она не пропускает тепло наружу.

Как использовать пергаментную бумагу

Такая бумага чаще всего используется при приготовлении в духовке. Он поможет без проблем достать пирог или любое другое блюдо из формы, если выстелить дно бумагой.

Использовать пергаментную бумагу можно для приготовления печи при температурах до 200 градусов. Конечно, она не начнет гореть при больших показателях. Однако пергамент может потемнеть и крошиться.

Бумага для выпекания идеально подойдет для изготовления различных трафаретов. Для начинающих кондитеров это самое то. Достаточно просто нарисовать на пергаменте нужную форму и вырезать ее ножницами. После этого пристав трафарет до пирога или торта и припороши сверху сахарной пудрой или какао.

Фольга или пергамент: что лучше использовать для приготовления пищи в духовкеКак правильно использовать пергаментную бумагу (freepik)

Также, если нужно измельчить печенье или орехи, то поможет такая бумага. Для этого сверни кусок бумаги пополам и посередине насыпьте тот продукт, который надо раздробить. Затем заверни пергамент еще раз и ударьте кухонным молоточком или же скалкой.

Ранее мы сообщали о продуктах, категорически нельзя готовить в фольге.

Также мы писали, какие ошибки испортят домашнюю пиццу даже из лучших ингредиентов.

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