Як правильно вибрати якісну каву: важливі секрети від експертів

Кава - один з найпопулярніших напоїв у світі. А також один - з найдорожчих. Тому до вибору кави потрібно підходити у всеозброєнні та звертати увагу на багато факторів.

Як правильно вибирати каву і яких п'ять правил потрібно дотримуватися, розповіли експерти Doppio.

Свіжість

Це перша ознака, за яким визначають якість кави. Відразу після обсмажування її упаковувати не можна, оскільки кава виділяє вуглекислий газ і це сильно псує аромат. Кава має постояти кілька днів і тоді стане придатною для заварювання і вживання.

Мелена кава вважається придатною протягом 30 днів – саме стільки потрібно для розкриття аромату. Через місяць кава не стане зіпсованою або непридатною, але смак вже не буде таким насиченим.

Ступінь обсмажування

Цей фактор також дуже важливий. І ступенів обсмажування є кілька і визначити їх можна за кольором зерен: світлі, середні та дуже темні.

Для крапельного методу підійде світле обсмажування - так ви відчуєте більше ароматів і відтінків. Для варіння в домашній кавомашині таке обсмажування не дуже підходить.

Середній ступінь - найпопулярніший. Коричневі зерна з білою прожилкою посередині відмінно підходять для будь-якого способу заварювання. Напій виходить насичений, з легкою кислинкою.

Темна обжарка - на любителя. У такому напої майже немає кислинки, він більш насичений, тягучий і трохи гіркуватий.

Сорт кави

Робуста - цей сорт дешевший. Чиста робуста має трохи земляний присмак і у неї немає особливих відтінків. Але цей сорт більш міцний і густий.

Арабіка - з точки зору експертів, цей сорт має більше кавових смаків, ароматів і відтінків. Багато що залежить від регіону, висоти росту, грунту, клімату. Кислинка присутня, але більш м'яка.

Більшість брендів використовує суміш арабіки та робусти. Так можна зберегти цікаві відтінки та смакові якості. Чим більше робусти в складі - тим кава буде міцніше і більше буде присутня кислинка.

Упаковка

На свіжообсмаженій каві на упаковці обов'язково повинен бути клапан. Без нього кава може просто задихнутися. Привізні упаковки кави тривалого зберігання з інших країн варто вибирати у вакуумі.

На упаковці повинна бути етикетка з інформацією: сорт, походження, дата виробництва, ступінь обсмажування, адреса виробництва.

Якщо є можливість понюхати зерна, то натисніть злегка на упаковку, щоб відкрився клапан. Сильний аромат говорить про свіжість продукту, слабкий і злегка гірчить – відмовтеся від такої покупки.

Помел

Експерти радять не купувати фасовану мелену каву. Молоти каву потрібно безпосередньо перед приготуванням. Після контакту з повітрям мелена кава дуже швидко втрачає свій смак і аромат.

При покупці меленої кави ви не можете побачити зерна. А зараз часто під виглядом меленої кави продають ламані зерна, неоднорідно просмажені, зіпсовані та пересмажені.