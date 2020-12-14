Как правильно вести себя при гололедице, чтобы ничего не сломать

Гололедица в Украине наделала беды. Только в Киеве из-за падений на льду пострадало более тысячи человек. Не лучше обстоят дела и во многих других украинских городах.

О том, как правильно вести себя на льду, выясняли в программе "Ранок з Україною" ведущие Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич. Они разбирались, как при падении ничего не повредить, а также, что нужно сделать в первую очередь, если вы все же не удержались и упали.

"Самые распространенные травмы - это ушибы, когда человек падает или на ягодицы, или на руки, соответственно, на локти, колени", - рассказывает ортопед-травматолог Александр Коваленко.

Если упал на лед, нельзя делать резких движений. Сначала следует проверить, не отекла ли та часть тела, которая болит. Если есть отек, это может говорить о переломе - тогда эту часть тела нельзя двигать. Вам следует оставаться на месте и звать на помощь.

А вот уберечься от падения можно благодаря правильной ходьбе.

"Согнув колени, немного наклонить корпус вперед и делать небольшие шаги. При этом желательно наступать на переднюю часть стопы", - объясняет тренер по фигурному катанию Алексей Сыромятников.

Если вы все же падаете на лед, попробуйте резко наклониться вперед, чтобы сохранить баланс. Если не устояли, то падайте не на напряженные конечности, чтобы не сломать их.

"Если чувствуете, что падаете, подставьте руку, обязательно согнутую в локтевом суставе. К тому же, всегда старайтесь направлять шею немного вперед", - добавил тренер.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украине закончится гололедица и поменяется погода.

Напомним, что Украину накрыло непогодой, которая превратила улицы в каток в четверг, 10 декабря. Все началось с ледяного дождя, который сплошной коркой покрыл улицы и тротуары.

А вот в пятницу, 11 декабря, в Больнице скорой помощи в Киеве уже был коллапс из-за большого количества травмированных людей.