Как правильно варить яйца, чтобы они не треснули и легко чистились: проверенные советы

Как варить яйца всмятку (жидкие)

Для идеального приготовления яиц всмятку можно использовать два способа:

Первый способ. Залейте яйца холодной водой и на сильном огне доведите до кипения. Затем выключите и оставьте в горячей воде. В зависимости от того, сколько времени яйца будут стоять, такими они и будут. 4 минут достаточно для жидкого желтка и относительно твердого белка. По текстуре таким способом получатся более "бархатистые" яйца (похоже на яйцо пашот).

Если яйца постоят в горячей воде 6 минут - желток в таких яйцах будет более плотным по краям, а вот в середине будет он жидким и немного растекаться. 8 минут - желток будет мягким, но не жидким и цвет будет насыщенным. 10-12 минут - желток будет плотным, а цвет изменится на более бледный.

Второй способ. Сложите яйца в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту, доведите кипения и уменьшите огонь до среднего. 4-5 минут необходимо для яиц всмятку.

6 минут - для заварных и твердых яиц. 7 минут для сливочных крутых яиц. 8 минут для твердых, но еще сливочных яиц. 9 минут для очень твердых яиц, сваренных вкрутую.

Вареные яйца (фото: freepik)

В какой воде варить яйца

Правильно сваренное яйцо никогда не будет выглядеть, как вареные яйца в школьных столовых из нашего детства. Ведь, когда желток покрывается сероватым налетом - это первый признак того, что яйцо было переварено.

Чтобы правильно сварить яйцо, его надо положить в холодную воду. После доведения воды до состояния кипения уменьшите огонь и варите 7-8 минут.

Как варить яйца, чтобы они не треснули

Для того чтобы яйца не треснули во время варки, их надо заранее положить в теплую воду. Это делается для того, чтобы выровнять разницу температуры. Доказано, что яйца комнатной температуры в середине реже трескаются, чем яйца только что взятые из холодильника.

Кроме температуры, рекомендуется хорошо солить воду в соотношении 1 столовая ложка на 1 литр воды. Настолько соленая вода не даст вытечь белку, даже если яйцо треснет.

Как варить яйца, чтобы их легко было чистить

Главный секрет легкой очистки яиц, это его дата хранения. Поэтому свежие яйца будут чиститься хуже всего, а лучше всего чиститься будут яйца, которые лежат у вас дольше всего.

Еще одним важным фактором является температура яйца, ведь когда дать яйцу полежать в холодной воде, оно намного легче чистится.

Вареные яйца легко очистятся благодаря лайфхакам (фото: pexels)

Яйцо пашот

Это известный на весь мир вариант приготовления яйца. Его фишка заключается в том, что яйцо готовится в кипятке (без скорлупы). Яйцо пашот можно приготовить, как на плите, так и в микроволновке.

Перейдем к приготовлению. Вам понадобятся самые свежие яйца и вода. В момент, когда вода только начинает закипать, следует размешать воду так чтобы образовалась воронка. Перед тем осторожно разбейте яйцо в сосуд или чашку, чтобы не повредить желток.

Добавьте яйцо в центр воронки. Это делается для того, чтобы яйцо не попало на дно кастрюли. Таким образом следует варить яйцо в течение 2 минут. Вуаля! Яйцо по французскому методу готово!

Яйца пашот (фото: freepik)

Вареные яйца полезны или вредны для здоровья?

Медики уверены, что яйца являются идеальной пищей и содержат почти все важные питательные вещества, необходимые организму.

При этом от 1 до 2 яиц в день употреблять безопасно. Однако, если вы едите более 2-х яиц в день, у вас могут начаться некоторые проблемы. Так раньше считали.

Причиной такого ошибочного утверждения, был холестерин, (1 среднее яйцо - это около 200 мг холестерина). Рекомендация ВОЗ по холестерину составляет 300 мг на человека в день. Употребление же более 300 мг холестерина в день может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20% и увеличить уровень преждевременной смерти на 18%.

Опять-таки повторимся, это ложное утверждение из прошлого.

На самом же деле в каждом желтке содержится 2 грамма лецитина. Именно он нивелирует вредный холестерин в яйцах, более того - благодаря лецитину на стенках сосудов не собирается холестерин. Этот компонент способствует растворению холестериновых бляшек и уменьшает концентрацию плохого холестерина в крови.

Поэтому ешьте яйца, хоть лопните, все равно это будет полезно.

Вы также можете ознакомиться на видео ниже с советами насчет вареных яиц от известного повара Евгения Клопотенка.