Как правильно варить яйца, чтобы они не треснули и легко чистились: проверенные советы

Нет более простого и полезного завтрака, чем вареные яйца. Казалось бы, что здесь интересного? Но есть свои тонкости и секреты.
Как правильно варить яйца, чтобы они не трескались и легко чистились, сколько этого продукта можно есть в день - обо всем этом в материале Styler далее.
Для идеального приготовления яиц всмятку можно использовать два способа:
Первый способ. Залейте яйца холодной водой и на сильном огне доведите до кипения. Затем выключите и оставьте в горячей воде. В зависимости от того, сколько времени яйца будут стоять, такими они и будут. 4 минут достаточно для жидкого желтка и относительно твердого белка. По текстуре таким способом получатся более "бархатистые" яйца (похоже на яйцо пашот).
Если яйца постоят в горячей воде 6 минут - желток в таких яйцах будет более плотным по краям, а вот в середине будет он жидким и немного растекаться. 8 минут - желток будет мягким, но не жидким и цвет будет насыщенным. 10-12 минут - желток будет плотным, а цвет изменится на более бледный.
Второй способ. Сложите яйца в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту, доведите кипения и уменьшите огонь до среднего. 4-5 минут необходимо для яиц всмятку.
6 минут - для заварных и твердых яиц. 7 минут для сливочных крутых яиц. 8 минут для твердых, но еще сливочных яиц. 9 минут для очень твердых яиц, сваренных вкрутую.
Вареные яйца (фото: freepik)
Правильно сваренное яйцо никогда не будет выглядеть, как вареные яйца в школьных столовых из нашего детства. Ведь, когда желток покрывается сероватым налетом - это первый признак того, что яйцо было переварено.
Чтобы правильно сварить яйцо, его надо положить в холодную воду. После доведения воды до состояния кипения уменьшите огонь и варите 7-8 минут.
Для того чтобы яйца не треснули во время варки, их надо заранее положить в теплую воду. Это делается для того, чтобы выровнять разницу температуры. Доказано, что яйца комнатной температуры в середине реже трескаются, чем яйца только что взятые из холодильника.
Кроме температуры, рекомендуется хорошо солить воду в соотношении 1 столовая ложка на 1 литр воды. Настолько соленая вода не даст вытечь белку, даже если яйцо треснет.
Главный секрет легкой очистки яиц, это его дата хранения. Поэтому свежие яйца будут чиститься хуже всего, а лучше всего чиститься будут яйца, которые лежат у вас дольше всего.
Еще одним важным фактором является температура яйца, ведь когда дать яйцу полежать в холодной воде, оно намного легче чистится.
Вареные яйца легко очистятся благодаря лайфхакам (фото: pexels)
Это известный на весь мир вариант приготовления яйца. Его фишка заключается в том, что яйцо готовится в кипятке (без скорлупы). Яйцо пашот можно приготовить, как на плите, так и в микроволновке.
Перейдем к приготовлению. Вам понадобятся самые свежие яйца и вода. В момент, когда вода только начинает закипать, следует размешать воду так чтобы образовалась воронка. Перед тем осторожно разбейте яйцо в сосуд или чашку, чтобы не повредить желток.
Добавьте яйцо в центр воронки. Это делается для того, чтобы яйцо не попало на дно кастрюли. Таким образом следует варить яйцо в течение 2 минут. Вуаля! Яйцо по французскому методу готово!
Яйца пашот (фото: freepik)
Медики уверены, что яйца являются идеальной пищей и содержат почти все важные питательные вещества, необходимые организму.
При этом от 1 до 2 яиц в день употреблять безопасно. Однако, если вы едите более 2-х яиц в день, у вас могут начаться некоторые проблемы. Так раньше считали.
Причиной такого ошибочного утверждения, был холестерин, (1 среднее яйцо - это около 200 мг холестерина). Рекомендация ВОЗ по холестерину составляет 300 мг на человека в день. Употребление же более 300 мг холестерина в день может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20% и увеличить уровень преждевременной смерти на 18%.
Опять-таки повторимся, это ложное утверждение из прошлого.
На самом же деле в каждом желтке содержится 2 грамма лецитина. Именно он нивелирует вредный холестерин в яйцах, более того - благодаря лецитину на стенках сосудов не собирается холестерин. Этот компонент способствует растворению холестериновых бляшек и уменьшает концентрацию плохого холестерина в крови.
Поэтому ешьте яйца, хоть лопните, все равно это будет полезно.
Вы также можете ознакомиться на видео ниже с советами насчет вареных яиц от известного повара Евгения Клопотенка.
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Кроме того, сообщалось, что может произойти с организмом, если есть яйца каждый день.