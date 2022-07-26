Что произойдет с вами, если есть слишком много куриных яиц
Врач рассказала, что произойдет с организмом, если употреблять слишком много яиц и назвала разрешенную норму.
Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Яйца - идеальная еда, но все в меру
По словам медика, яйца являются идеальной пищей и содержат почти все важные питательные вещества, необходимые вашему организму. В области диетологии яйца известны как полноценный пищевой продукт.
"Кроме грудного молока, состав белка в яйцах наиболее приближен к составу человеческого организма, а скорость усвоения даже намного выше, чем у молока, мяса и сои", - отметила медик.
От 1 до 2 яиц в день должно быть безопасно, однако, если вы едите более 2 яиц в день, у вас могут начаться некоторые проблемы.
Почему много яиц может навредить
Причина в том, что яйца содержат много холестерина. Так, 1 среднее яйцо содержит около 200 мг холестерина.
Рекомендация ВОЗ по холестерину составляет 300 мг на человека в день. В одном яйце содержится две трети рекомендуемой суточной нормы холестерина.
"Избыток холестерина, поступающий в организм, неизбежно приведет к резкому повышению уровня холестерина в сыворотке крови, тем самым повышая вязкость крови и вызывая склероз сосудов", - отметила медик.
Что говорят ученые
Так, недавние исследователи выявили прямую связь между потреблением яиц, уровнем холестерина и более высоким риском сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
Некоторые опыты показали, что потребление более 300 мг холестерина в день может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20% и увеличить уровень преждевременной смерти на 18%.
Медики рекомендуют:
- здоровым людям есть максимум 2 яйца в день,
- сердечно-сосудистым больным - 1 яйцо в день.
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