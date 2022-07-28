Як правильно варити яйця, щоб вони не тріснули і легко чистилися: перевірені поради

Немає простішого та кориснішого сніданку, ніж варені яйця. Здавалося б, що тут цікавого? Але є свої тонкощі та секрети.
Як правильно варити яйця, щоб вони не тріскались і легко чистились, скільки цього продукту можна їсти в день - про все це у матеріалі Styler далі.
Для ідеального приготування некрутих яєць можна використовувати два способи.
Перший спосіб. Залийте яйця холодною водою і на сильному вогні доведіть до кипіння. Потім вимкніть і залиште у гарячій воді. Залежно від того, скільки часу яйця будуть стояти, такими вони й будуть. 4 хвилини вистачить для рідкого жовтка і відносно твердого білка. За текстурою таким способом вийдуть більш "бархатисті" яйця (схоже на яйце пашот).
Якщо яйця постоять в гарячій воді 6 хвилин - жовток у таких яйцях буде більш щільним по краях, а ось у середині буде він рідким і трохи розтікатиметься. 8 хвилин - жовток буде м'яким, але не рідким і колір буде насиченим. 10-12 хвилин - жовток буде щільним, а колір зміниться на більш блідий.
Другий спосіб. Складіть яйця в каструлю, залийте водою й поставте на плиту, доведіть кипіння та зменште вогонь до середнього. 4-5 хвилин треба для некрутих яєць.
6 хвилин - для заварних та твердих яєць. 7 хвилин для вершкових крутих яєць. 8 хвилин для твердих, але ще вершкових яєць. 9 хвилин для дуже твердих яєць, зварених круто.
Варені яйця (фото: freepik)
Правильно зварене яйце ніколи не буде виглядати, як варені яйця у шкільних їдальнях з нашого дитинства. Адже коли жовток покривається сіруватим нальотом - це перша ознака того, що яйце було переварено.
Щоб правильно зварити яйце, його треба покласти у холодну воду. Після доведення води до стану кипіння - зменште вогонь та варіть 7-8 хвилин.
Для того, аби яйця не тріснули під час варіння, їх треба перед варкою покласти у теплу воду. Це робиться для того, щоб вирівняти перепад температури. Доведено, що яйця кімнатної температури у середині рідше тріскаються, ніж яйця, щойно взяті з холодильника.
Окрім температури рекомендується добре солити води у співвідношенні 1 столова ложка на 1 літр води. Настільки солона вода не дасть витекти білку, навіть якщо яйце трісне.
Головний секрет легкого очищення яєць, це його дата зберігання. Відтак найсвіжіші яйця будуть чиститись найгірше, а найкраще чиститись будуть яйця, які лежать у вас найдовше.
Ще одним важливим фактором є температура яйця, адже коли дати яйцю полежати у холодній воді, воно набагато легше чиститься.
Варені яйця легко очистяться завдяки лайфхакам (фото: pexels)
Це відомий на увесь світ варіант приготування яйця. Його фішка полягає в тому, що яйце готується в окропі (без шкаралупи). Яйце пашот можна приготувати, як на плиті, так й в мікрохвильовці.
Перейдімо до приготування. Вам знадобляться найсвіжіші яйця та вода. В момент, коли вода тільки починає закипати, слід розмішати воду так аби утворилася воронка. Перед тим обережно розбийте яйце в посудину чи чашку, аби не пошкодити жовток.
Додайте яйце у центр воронки. Це робиться для того, щоб яйце не потрапило на дно каструлі. Таким чином слід варити яйце протягом 2 хвилин. Вуаля! Яйце за французьким методом готове!
Яйця пашот (фото: freepik)
Медики впевнені, що яйця є ідеальною їжею і містять майже всі важливі поживні речовини, необхідні організму.
При цьому від 1 до 2 яєць в день вживати безпечно. Однак, якщо ви їсте більше 2-х яєць в день, у вас можуть початися деякі проблеми. Так раніше вважали.
Причиною такого помилкового твердження був холестерин (1 середнє яйце - це близько 200 мг холестерину). Рекомендація ВООЗ щодо холестерину становить 300 мг на людину в день. Вживання ж понад 300 мг холестерину в день може збільшити ризик серцево-судинних захворювань на 20% і збільшити рівень передчасної смерті на 18%.
Знову таки повторимось: це помилкове твердження з минулого.
Насправді ж у кожному жовтці міститься 2 грами лецитину. Саме він нівелює шкідливий холестерин у яйцях, ба більше - завдяки лецитину на стінках судин не збирається холестерин. Цей компонент сприяє розчиненню холестеринових бляшок та зменшує концентрацію поганого холестерину у крові.
Тому їжте яйця, хоч лусніть, все одно це буде корисно.
Також ви можете ознайомитись на відео нижче з порадами щодо варених яєць від відомого кухаря Євгена Клопотенка.
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А ще ми писали про те, що може статися з організмом, якщо їсти яйця кожен день.