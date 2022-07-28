Як правильно варити яйця, щоб вони не тріснули і легко чистилися: перевірені поради

Як варити некруті (рідкі) яйця

Для ідеального приготування некрутих яєць можна використовувати два способи.

Перший спосіб. Залийте яйця холодною водою і на сильному вогні доведіть до кипіння. Потім вимкніть і залиште у гарячій воді. Залежно від того, скільки часу яйця будуть стояти, такими вони й будуть. 4 хвилини вистачить для рідкого жовтка і відносно твердого білка. За текстурою таким способом вийдуть більш "бархатисті" яйця (схоже на яйце пашот).

Якщо яйця постоять в гарячій воді 6 хвилин - жовток у таких яйцях буде більш щільним по краях, а ось у середині буде він рідким і трохи розтікатиметься. 8 хвилин - жовток буде м'яким, але не рідким і колір буде насиченим. 10-12 хвилин - жовток буде щільним, а колір зміниться на більш блідий.

Другий спосіб. Складіть яйця в каструлю, залийте водою й поставте на плиту, доведіть кипіння та зменште вогонь до середнього. 4-5 хвилин треба для некрутих яєць.

6 хвилин - для заварних та твердих яєць. 7 хвилин для вершкових крутих яєць. 8 хвилин для твердих, але ще вершкових яєць. 9 хвилин для дуже твердих яєць, зварених круто.

Варені яйця (фото: freepik)

В якій воді варити яйця

Правильно зварене яйце ніколи не буде виглядати, як варені яйця у шкільних їдальнях з нашого дитинства. Адже коли жовток покривається сіруватим нальотом - це перша ознака того, що яйце було переварено.

Щоб правильно зварити яйце, його треба покласти у холодну воду. Після доведення води до стану кипіння - зменште вогонь та варіть 7-8 хвилин.

Як варити яйця, щоб вони не тріснули

Для того, аби яйця не тріснули під час варіння, їх треба перед варкою покласти у теплу воду. Це робиться для того, щоб вирівняти перепад температури. Доведено, що яйця кімнатної температури у середині рідше тріскаються, ніж яйця, щойно взяті з холодильника.

Окрім температури рекомендується добре солити води у співвідношенні 1 столова ложка на 1 літр води. Настільки солона вода не дасть витекти білку, навіть якщо яйце трісне.

Як варити яйця, щоб їх легко було чистити

Головний секрет легкого очищення яєць, це його дата зберігання. Відтак найсвіжіші яйця будуть чиститись найгірше, а найкраще чиститись будуть яйця, які лежать у вас найдовше.

Ще одним важливим фактором є температура яйця, адже коли дати яйцю полежати у холодній воді, воно набагато легше чиститься.

Варені яйця легко очистяться завдяки лайфхакам (фото: pexels)

Яйце пашот

Це відомий на увесь світ варіант приготування яйця. Його фішка полягає в тому, що яйце готується в окропі (без шкаралупи). Яйце пашот можна приготувати, як на плиті, так й в мікрохвильовці.

Перейдімо до приготування. Вам знадобляться найсвіжіші яйця та вода. В момент, коли вода тільки починає закипати, слід розмішати воду так аби утворилася воронка. Перед тим обережно розбийте яйце в посудину чи чашку, аби не пошкодити жовток.

Додайте яйце у центр воронки. Це робиться для того, щоб яйце не потрапило на дно каструлі. Таким чином слід варити яйце протягом 2 хвилин. Вуаля! Яйце за французьким методом готове!

Яйця пашот (фото: freepik)

Варені яйця корисні чи шкідливі для здоров'я?

Медики впевнені, що яйця є ідеальною їжею і містять майже всі важливі поживні речовини, необхідні організму.

При цьому від 1 до 2 яєць в день вживати безпечно. Однак, якщо ви їсте більше 2-х яєць в день, у вас можуть початися деякі проблеми. Так раніше вважали.

Причиною такого помилкового твердження був холестерин (1 середнє яйце - це близько 200 мг холестерину). Рекомендація ВООЗ щодо холестерину становить 300 мг на людину в день. Вживання ж понад 300 мг холестерину в день може збільшити ризик серцево-судинних захворювань на 20% і збільшити рівень передчасної смерті на 18%.

Знову таки повторимось: це помилкове твердження з минулого.

Насправді ж у кожному жовтці міститься 2 грами лецитину. Саме він нівелює шкідливий холестерин у яйцях, ба більше - завдяки лецитину на стінках судин не збирається холестерин. Цей компонент сприяє розчиненню холестеринових бляшок та зменшує концентрацію поганого холестерину у крові.

Тому їжте яйця, хоч лусніть, все одно це буде корисно.

Також ви можете ознайомитись на відео нижче з порадами щодо варених яєць від відомого кухаря Євгена Клопотенка.