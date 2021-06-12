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Як правильно скласти заяву на перерахунок пенсії: скористайтеся інструкцією

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Субота 12 червня 2021 14:35
Як правильно скласти заяву на перерахунок пенсії: скористайтеся інструкцією Як правильно подати заяву на перерахунок пенсії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пенсіонери в Україні можуть подати заяву на перерахунок виплат, якщо є можливість змінити суму або отримати додаткові нарахування та доплати.

Як правильно подати заяву на перерахунок пенсії, розповіли на сайті Пенсійного Фонду.

Щоб подати таку заяву онлайн, користувачеві знадобиться доступ до Інтернету і цифровий електронний підпис.

Покрокова інструкція:

1. Зареєструватися на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису.

2. Заповнити атрибути заяви на перерахунок пенсії.

3. Вибрати при необхідності спосіб інформування за результатами обробки заяви.

4. Визначити бажання отримати електронне пенсійне посвідчення (ЕПП) або паперове пенсійне посвідчення (ППП).

5. Додати скан-копії документів, які є обов'язковими для заяви та додатково тих документів, які користувач вважає за потрібне додати.

6. Сформувати заяву (заяви – якщо обрана необхідність одночасної подачі заяви на ЕПП або ППП).

7. Підписати заяву електронним цифровим підписом та надіслати її до органу ПФУ.

За результатами обробки заяви фахівцями ПФУ Користувач на вебпорталі отримає інформацію про стан обробки заяви та рішення з приводу перерахунку пенсії.

Як правильно скласти заяву на перерахунок пенсії: скористайтеся інструкцією

Скріншот

Важливо знати!

Пенсіонери мають право на перерахунок пенсії у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При цьому непрацюючим пенсіонерам такий перерахунок проводитися з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму, а працюючим – після звільнення з роботи, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, позначених законом на дату звільнення. Такий перерахунок проводиться автоматично. Працюючі пенсіонери мають право на перерахунок пенсії не раніше, ніж через два роки після призначення пенсії (або попереднього перерахунку).

Які потрібні документи

  • Заява
  • Паспорт або інший документ, що підтверджує особу та його копія
  • Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та його копія
  • Пенсійне посвідчення (при наявності)
  • Документи, які підтверджують трудовий стаж за період роботи до 1.04.2004 та їх копії
  • Довідка про заробітну плату (дохід) по 30.06.2000 (у разі потреби)
  • Документи, які підтверджують особливий статус (за наявності) або є підстави для встановлення надбавки, допомоги, підвищення.
  • Якщо документи подає довірена особа-довіреність, яка підтверджує його повноваження.

Як правильно скласти заяву на перерахунок пенсії: скористайтеся інструкцієюЯк правильно скласти заяву на перерахунок пенсії: скористайтеся інструкцієюСкріншоти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно подати документи на призначення пенсії.

А також ми розповідали про те, як можна зробити електронний цифровий підпис.

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