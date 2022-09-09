Как правильно сочетать цвета в одежде: фишки, о которых вы могли не знать

Правильное сочетание цветов сделает из вас настоящую модницу, особенно, когда наступает осень с ее серостью, сыростью и прохладой.
Своими фишками поделилась украинская стилист Анна Леканова.
Это чрезвычайно благородное и эффектное сочетание цветов для стильной осени.
"Думаю, джинсы есть у каждой. Теперь стоит лишь докупить шоколадный свитер или обувь", - пишет стилист.
Сиреневый стал цветом 2022 года по версии Института цвета Pantone.
Стилист говорит, что это очень изысканное сочетание на зимний сезон.
Это одно из любимых цветовых сочетаний Виктории Бекхэм.
"Посмотрите как стильно, дорого и благородно это выглядит, и смело внедряйте в свои осенние образы", - советует стилист.
Серый - довольно простой и повседневный цвет. Чтобы вывести его на новый уровень, просто добавьте что-то желтое, и ваш образ станет намного интереснее и свежее.
Обратите внимание как лавандовый хорошо он сочетается с желтым.
"Любое лавандовое платье / пиджак / кофту прекрасно дополнит желтый аксессуар в виде туфель или сумки", - советует Анна.
Все фото: instagram.com/anna.le.nova
Раньше стилист показала одежду, которая должна быть в вашем гардеробе.
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