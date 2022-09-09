RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знати

Фото: Як правильно поєднувати кольори (instagram.com/anna.le.nova)
Автор: Світлана Мащенко

Правильне поєднання кольорів зробить з вас справжню модницю, особливо, коли йде осінь з її сірістю, вогкістю і прохолодою.

Своїми фішками поділилася українська стилістка Анна Леканова.

Шоколадний і синій

Це надзвичайно благородне і ефектне поєднання кольорів для стильної осені.

"Думаю, джинси є в кожної. Тепер варто лише докупити шоколадний светр або взуття", - пише стилістка.

Бузковий і шоколадний

Бузковий став кольором 2022 року за версією Інституту кольору Pantone.

Стиліст каже, що це дуже вишукане поєднання на зимовий сезон.

Вишневий і синій

Це одне з улюблених колірних поєднань Вікторії Бекхем.

"Подивіться як стильно, дорого і благородно це виглядає, і сміливо впроваджуйте в свої осінні образи", - радить стилістка.

Сірий і жовтий

Сірий - досить простий і повсякденний колір. Щоб вивести його на новий рівень, просто додайте щось жовте, і ваш образ стане набагато цікавіше і свіжіше.

Лавандовий і жовтий

Зверніть увагу як лавандовий добре він поєднується з жовтим.

"Будь-які лавандову сукню / піджак / кофту прекрасно доповнить жовтий аксесуар у вигляді туфель або сумки", - радить Анна.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

Раніше стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі.

Також читайте, чим світшот відрізняється від худі, а кофта від светра.

Читайте РБК-Україна в Google News
модастиль жизни