Як правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знати
Правильне поєднання кольорів зробить з вас справжню модницю, особливо, коли йде осінь з її сірістю, вогкістю і прохолодою.
Своїми фішками поділилася українська стилістка Анна Леканова.
Шоколадний і синій
Це надзвичайно благородне і ефектне поєднання кольорів для стильної осені.
"Думаю, джинси є в кожної. Тепер варто лише докупити шоколадний светр або взуття", - пише стилістка.
Бузковий і шоколадний
Бузковий став кольором 2022 року за версією Інституту кольору Pantone.
Стиліст каже, що це дуже вишукане поєднання на зимовий сезон.
Вишневий і синій
Це одне з улюблених колірних поєднань Вікторії Бекхем.
"Подивіться як стильно, дорого і благородно це виглядає, і сміливо впроваджуйте в свої осінні образи", - радить стилістка.
Сірий і жовтий
Сірий - досить простий і повсякденний колір. Щоб вивести його на новий рівень, просто додайте щось жовте, і ваш образ стане набагато цікавіше і свіжіше.
Лавандовий і жовтий
Зверніть увагу як лавандовий добре він поєднується з жовтим.
"Будь-які лавандову сукню / піджак / кофту прекрасно доповнить жовтий аксесуар у вигляді туфель або сумки", - радить Анна.
Всі фото: instagram.com/anna.le.nova