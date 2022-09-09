Як правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знати

Правильне поєднання кольорів зробить з вас справжню модницю, особливо, коли йде осінь з її сірістю, вогкістю і прохолодою.

Шоколадний і синій

Це надзвичайно благородне і ефектне поєднання кольорів для стильної осені.

"Думаю, джинси є в кожної. Тепер варто лише докупити шоколадний светр або взуття", - пише стилістка.

Бузковий і шоколадний

Бузковий став кольором 2022 року за версією Інституту кольору Pantone.

Стиліст каже, що це дуже вишукане поєднання на зимовий сезон.

Вишневий і синій

Це одне з улюблених колірних поєднань Вікторії Бекхем.

"Подивіться як стильно, дорого і благородно це виглядає, і сміливо впроваджуйте в свої осінні образи", - радить стилістка.

Сірий і жовтий

Сірий - досить простий і повсякденний колір. Щоб вивести його на новий рівень, просто додайте щось жовте, і ваш образ стане набагато цікавіше і свіжіше.

Лавандовий і жовтий

Зверніть увагу як лавандовий добре він поєднується з жовтим.

"Будь-які лавандову сукню / піджак / кофту прекрасно доповнить жовтий аксесуар у вигляді туфель або сумки", - радить Анна.

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova