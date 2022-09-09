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Як правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знати

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П'ятниця 09 вересня 2022 12:18
Як правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знати Фото: Як правильно поєднувати кольори (instagram.com/anna.le.nova)
Автор: Світлана Мащенко

Правильне поєднання кольорів зробить з вас справжню модницю, особливо, коли йде осінь з її сірістю, вогкістю і прохолодою.

Своїми фішками поділилася українська стилістка Анна Леканова.

Шоколадний і синій

Це надзвичайно благородне і ефектне поєднання кольорів для стильної осені.

"Думаю, джинси є в кожної. Тепер варто лише докупити шоколадний светр або взуття", - пише стилістка.

Як правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знати

Бузковий і шоколадний

Бузковий став кольором 2022 року за версією Інституту кольору Pantone.

Стиліст каже, що це дуже вишукане поєднання на зимовий сезон.

Як правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знати

Вишневий і синій

Це одне з улюблених колірних поєднань Вікторії Бекхем.

"Подивіться як стильно, дорого і благородно це виглядає, і сміливо впроваджуйте в свої осінні образи", - радить стилістка.

Як правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знати

Як правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знати

Сірий і жовтий

Сірий - досить простий і повсякденний колір. Щоб вивести його на новий рівень, просто додайте щось жовте, і ваш образ стане набагато цікавіше і свіжіше.

Як правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знати

Лавандовий і жовтий

Зверніть увагу як лавандовий добре він поєднується з жовтим.

"Будь-які лавандову сукню / піджак / кофту прекрасно доповнить жовтий аксесуар у вигляді туфель або сумки", - радить Анна.

Як правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знатиЯк правильно поєднувати кольори в одязі: фішки, про які ви могли не знати

Всі фото: instagram.com/anna.le.nova

Раніше стиліст показала одяг, який має бути у вашому гардеробі.

Також читайте, чим світшот відрізняється від худі, а кофта від светра.

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