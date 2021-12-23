Как правильно постирать пуховик: эти советы помогут не испортить любимую куртку

Как удалить пятна с пуховика

Небольшие пятна можно удалить без стиральной машины. Подберите правильное моющее средство и протестируйте его на незаметном участке пуховика.

Если сильных пятен нет, то почистить пуховик можно обычной губкой. Смочите ее в воде с мылом и протрите загрязненные места.

Жирные пятна можно убрать с помощью бензина. Смочите в нем ватный тампон и нанесите на загрязненные места. Потом посыпьте пятно солью, тальком или крахмалом.

Протрите пятно, а остатки встряхните. Процедуру можно повторить несколько раз, пока пятно не исчезнет.

Другие пятна можно легко удалить с помощью универсального моющего средства.

На один стакан воды возьмите две чайные ложки средства и 2 чайные ложки нашатырного спирта. Взбейте до образования пены и нанесите на пуховик. Через 5 минут вытрите губкой.

Если пятна сильно въелись в ткань, то можно попробовать обесцветить это место. Этот вариант не подойдет для ярких оттенков куртки.

Смешайте перекись водорода и нашатырный спирт в соотношении 1:1. Протрите составом загрязненные места.

Как постирать пуховик в стиральной машине



1. Проверьте все карманы и вытащите все бумажки, салфетки, монетки и конфеты.

2. Если есть мех на манжетах или воротнике – снимите его. Обычно он прикреплен с помощью пуговиц. Если мех самостоятельно снять нельзя, значит такой пуховик невозможно постирать в машинке и подойдет только химчистка.

3. Перед стиркой застегните все карманы и молнии.

4. В барабан стиральной машины поместите 3-4 теннисных мячика. Они не дадут наполнителю в куртке сбиться в кучку.

Специальные шарики для стирки продаются в магазинах. Самое важное – чтобы мячики или шарики не были окрашены краской, которая в процессе стирки может испортить ваш пуховик.

5. Некоторые стиральные машины имеют программы для стирки пуховиков. Если такой программы нет, то выбирайте режимы: "Нежный", "Ручная стирка". Температура должна быть не выше 30 градусов.

6. Включите двойное полоскание, чтобы полностью вымыть все моющие средства.

7. Нельзя стирать в машинке одновременно два пуховика. Они могут испортиться или будут оба плохо постираны.

8. К большому пуховику можно добавить в машинку любое полотенце, которое не линяет. Это поможет куртке не "раздуваться" в процессе стирки.

9. Для стирки пуховика в машинке-автомат используйте только жидкие синтетические моющие средства.

Как сушить пуховик после стирки

Куртку нужно расправить после стирки и расстегнуть все замки. Потом нужно как следует встряхнуть несколько раз, чтобы пух распределился по всей поверхности.

Повесьте куртку на вешалку-плечики. В вертикальном положении вся влага стечет.

Не сушите пуховик на батарее, на используйте фен – это испортит куртку. Пух станет ломким и не будет удерживать тепло.

Сушите пуховик в хорошо проветриваемом помещении. Влага должна полностью уйти из пуховика, иначе пух внутри начнет гнить.

Не используйте программу сушки в стиральной машине.

Как правильно стирать пуховик