Как упаковать подарок, если не хватает бумаги: интересный лайфхак
Во время новогодне-рождественских праздников многие люди сталкиваются с проблемой оформления подарков. В частности, бывают случаи, когда нет хорошей упаковки или не хватает обертки.
Поэтому, популярная блогерша у TikTok Мила Шантель рассказала, как справиться с этой проблемой и показала, как обернуть подарок, если бумаги не хватает.
Как упаковать подарок
По словам девушки, достаточно просто разместить коробку по диагонали, тогда бумаги хватит.
К тому же в видео блогер показывает, как она исправляет ситуацию с короткой оберткой.
Также, чтобы сэкономить бумагу и лишний раз не нервничать, девушка советует перевернуть пакет и завернуть его в бумагу по принципу конверта.
Видео стало вирусным и набрало почти 900 тысяч просмотров и более 35 тысяч лайков.
@mama_mila_
Hack: save paper when gift wrapping ##giftwrapping ##christmastiktok ##christmasmagicHere comes Santa Claus trap remix - Boomer B
Кроме того, в своем блоге Шантель показывает, как оригинально и красиво оформить подарки.
@mama_mila_
How to wrap a shirt, like a shirt ##LearnOnTikTok ##TikTokPartner ##giftwrappingSleigh Ride - Leroy Anderson
@mama_mila_
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