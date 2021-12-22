Как упаковать подарок, если не хватает бумаги: интересный лайфхак

Во время новогодне-рождественских праздников многие люди сталкиваются с проблемой оформления подарков. В частности, бывают случаи, когда нет хорошей упаковки или не хватает обертки.

Поэтому, популярная блогерша у TikTok Мила Шантель рассказала, как справиться с этой проблемой и показала, как обернуть подарок, если бумаги не хватает.

Как упаковать подарок

По словам девушки, достаточно просто разместить коробку по диагонали, тогда бумаги хватит.

К тому же в видео блогер показывает, как она исправляет ситуацию с короткой оберткой.

Также, чтобы сэкономить бумагу и лишний раз не нервничать, девушка советует перевернуть пакет и завернуть его в бумагу по принципу конверта.

Видео стало вирусным и набрало почти 900 тысяч просмотров и более 35 тысяч лайков.

Кроме того, в своем блоге Шантель показывает, как оригинально и красиво оформить подарки.