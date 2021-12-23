Як правильно випрати пуховик: ці поради допоможуть не зіпсувати улюблену куртку

Як видалити плями з пуховика

Невеликі плями можна видалити без пральної машини. Підберіть правильний миючий засіб і протестуйте його на непомітній ділянці пуховика.

Якщо сильних плям немає, то почистити пуховик можна звичайною губкою. Змочіть її у воді з милом і протріть забруднені місця.

Жирні плями можна прибрати за допомогою бензину. Змочіть в ньому ватний тампон і нанесіть на забруднені місця. Потім посипте пляму сіллю, тальком або крохмалем.

Протріть пляму, а залишки струсіть. Процедуру можна повторити кілька разів, поки пляма не зникне.

Інші плями можна легко видалити за допомогою універсального миючого засобу.

На один стакан води візьміть дві чайні ложки засобу і 2 чайні ложки нашатирного спирту. Збийте до утворення піни та нанесіть на пуховик. Через 5 хвилин витріть губкою.

Якщо плями сильно в'їлися в тканину, то можна спробувати знебарвити це місце. Цей варіант не підійде для яскравих відтінків куртки.

Змішайте перекис водню і нашатирний спирт в співвідношенні 1:1. Протріть забруднені місця.

Як випрати пуховик в пральній машині

1. Перевірте всі кишені та витягніть всі папірці, серветки, монетки та цукерки.

2. Якщо є хутро на манжетах або комірі – зніміть його. Зазвичай воно прикріплене за допомогою гудзиків. Якщо хутро самостійно зняти не можна, значить такий пуховик неможливо випрати в машинці й підійде тільки хімчистка.

3. Перед пранням застебніть всі кишені та блискавки.

4. У барабан пральної машини помістіть 3-4 тенісних м'ячиків. Вони не дадуть наповнювачу в куртці збитися в купку.

Спеціальні шари для прання продаються в магазинах. Найважливіше - щоб м'ячики або шари не були пофарбовані фарбою, яка в процесі прання може зіпсувати ваш пуховик.

5. Деякі пральні машини мають програми для прання пуховиків. Якщо такої програми немає, то вибирайте режими: "ніжний", "ручне прання". Температура повинна бути не вище 30 градусів.

6. Увімкніть подвійне полоскання, щоб повністю вимити всі миючі засоби.

7. Не можна прати в машинці одночасно два пуховики. Вони можуть зіпсуватися або будуть обидва погано випрані.

8. До великого пуховика можна додати в машинку будь-який рушник, який не линяє. Це допоможе куртці не "роздуватися" в процесі прання.

9. Для прання пуховика в машинці-автомат використовуйте тільки рідкі синтетичні миючі засоби.

Як сушити пуховик після прання

Куртку потрібно розправити після прання і розстебнути всі замки. Потім потрібно як слід струсити кілька разів, щоб пух розподілився по всій поверхні.

Повісьте куртку на вішалку-плічка. У вертикальному положенні вся волога стече.

Не сушіть пуховик на батареї, на використовуйте фен - це зіпсує куртку. Пух стане ламким і не буде утримувати тепло.

Сушіть пуховик в добре провітрюваному приміщенні. Волога повинна повністю піти з пуховика, інакше пух всередині почне гнити.

Не використовуйте програму сушіння в пральній машині.

Як правильно прати пуховик