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Как правильно подготовить авто на "дальняк": советы водителям

Фото: как подготовить автомобиль к дальней поездке (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Перед путешествием на автомобиле на дальнюю дистанцию важно подготовить машину к долгой поездке - проверить исправность всех комплектующих, заменить в случае необходимости изношенные запчасти, а также запастись дополнительными, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути и серьезных проблем.

Рекомендации о правильной подготовке автомобиля к дальней дороге дали эксперты OLX.

  • Уровень и качество технических жидкостей

Перед началом автопутешествия следует убедиться, что с маслом, антифризом и тормозной жидкостью все в порядке. Измерьте их уровень и убедитесь, что он достаточный.

Если в машине количество той или иной жидкости слишком быстро уменьшается - лучше заехать в автосервис и устранить причину неисправности.

Также рекомендуется иметь запасную канистрой с моторным маслом и другими рабочими жидкостями - купить их можно на АЗС или СТО, или же для экономии времени заказать в интернете.

  • Исправность двигателя и аккумулятора

Заранее следует также проверить двигатель и аккумулятор, провести диагностику на наличие неполадок или погрешностей в работе не за день-другой до "дальняка", а за несколько недель.

В случае необходимости - замена форсунок или фильтров. Важно также проверить аккумулятор и подзарядить.

  • Диагностика подвески и тормозной системы

Следует провести диагностику состояния подвески, а также убедиться в исправности тормозных колодок и дисков - сделать это можно на СТО.

  • Развал схождения

Для отечественных авто такую процедуру советуют проводить каждые 10-15 тысяч км, а на иномарках - до 30 тысяч км.

Еще показания для того, чтобы совершить развал-схождение - недавний ремонт ходовой части, изменение клиренса авто, ухудшение самоповорота руля на выходе из поворота и снижение стабилизации во время движения.

При помощи диагностики можно повысить стойкость и управляемость машины, а снизить уровень износа шин и увеличить экономию топлива.

  • Световые приборы и электричество

Если лампы в фарах не менялись уже давно, то перед поездкой на дальнюю дистанцию это рекомендуют сделать, да и взять про запас тоже не помешает.

Следует также проверить состояние электрических элементов: свечных проводов, разъемов под капотом. А еще - убедиться в исправности сигнализации.

  • Проверка колес

На шиномонтаже следует проверить, не кривые ли колесные диски. В случае проблемы их выровнять и отбалансировать колеса, проверить давление в шинах.

Важно также обратить внимание на состояние покрышек, чтобы не было порезов, выпуклостей, повреждений, чтобы протектор не был стерт.

Ранее мы писали о том, почему ездить с полупустым баком авто опасно.

А также рассказывали, каким бензином нельзя заправлять автомобиль, чтобы его не угробить.

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