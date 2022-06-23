Як правильно підготувати авто на "дальняк": поради водіям

Перед подорожжю на автомобілі на дальню дистанцію важливо підготувати машину до довгої поїздки - перевірити справність всіх комплектуючих, замінити в разі необхідності зношені запчастини, а також запастися додатковими, щоб уникнути неприємних сюрпризів в дорозі та серйозних проблем.
Рекомендації про правильну підготовку автомобіля до далекої дороги дали експерти OLX.
Перед початком автоподорожі слід переконатися, що з маслом, антифризом і гальмівною рідиною все в порядку. Виміряйте їх рівень і переконайтеся, що він достатній.
Якщо в машині кількість тієї чи іншої рідини занадто швидко зменшується - краще заїхати в автосервіс і усунути причину несправності.
Також рекомендується мати запасну каністру з моторним мастилом та іншими робочими рідинами - купити їх можна на АЗС або СТО, або ж для економії часу замовити в інтернеті.
Заздалегідь слід також перевірити двигун і акумулятор, провести діагностику на наявність неполадок або похибок в роботі не за день-другий до "дальняка", а за кілька тижнів.
У разі необхідності - заміна форсунок або фільтрів. Важливо також перевірити акумулятор і підзарядити.
Слід провести діагностику стану підвіски, а також переконатися в справності гальмівних колодок і дисків - зробити це можна на СТО.
Для вітчизняних авто таку процедуру радять проводити кожні 10-15 тисяч км, а на іномарках - до 30 тисяч км.
Ще свідчення для того, щоб зробити розвал-сходження - недавній ремонт ходової частини, зміна кліренсу авто, погіршення самоповороту керма на виході з повороту і зниження стабілізації під час руху.
За допомогою діагностики можна підвищити стійкість і керованість машини, а знизити рівень зносу шин і збільшити економію палива.
Якщо лампи в фарах не замінювалися вже давно, то перед поїздкою на дальню дистанцію це рекомендують зробити, та й взяти про запас теж не завадить.
Слід також перевірити стан електричних елементів: свічкових проводів, роз'ємів під капотом. А ще - переконатися в справності сигналізації.
На шиномонтажі слід перевірити, чи не криві колісні диски. У разі проблеми їх вирівняти й збалансувати колеса, перевірити тиск в шинах.
Важливо також звернути увагу на стан покришок, щоб не було порізів, опуклостей, пошкоджень, щоб протектор не був стертий.
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