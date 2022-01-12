Как правильно почистить щетку для волос: легкий и эффективный способ

Если вы часто пользуетесь щеткой для волос, то ее нужно почистить. В частности, в ней накапливается жир, пыль и мертвые клетки волос.
Об этом сообщает 5-Minute Crafts.
Так, если вы часто используете кремы, гели и лаки для волос, то чистите щетку 1 раз в неделю.
Если вы не используете много средств для волос – очищайте щетку каждые 2 – 3 недели.
Для чистки понадобится:
Сначала возьмите расческу и используя ее конец, осторожно вытяните волосы изнутри наружу. Далее возьмите ножницы, и срежьте волосы в центре по длине щетки. После этого возьмите пучки волос рукой и выбросьте их.
После этого возьмите миску, наполните теплой водой и добавьте несколько капель мягкого шампуня или обычного или антибактериального мыла и смешайте. Для дополнительной очистки вы можете добавить в раствор 1 – 2 чайные ложки пищевой соды.
Так, если щетка пластиковая, то положите ее в мыльный раствор полностью и дайте намочиться в нем 3 – 5 минут.
А если щетка с мягкой подкладкой или деревянной щетки просто погрузите щетину в воду. Затем снова окуните щетку в воду и несколько раз хорошо встряхните ее, чтобы избавиться от грязи.
Как очистить щетку для волос (5minutecrafts.site)
Кроме того, можно взять зубную щетку, окунуть ее в мыльную воду и начать тереть ею щетку для волос. Очищайте основу между каждой щетиной и саму щетину движением вверх.
Как очистить щетку для волос (5minutecrafts.site)
После этого промойте щетку под струей прохладной воды, а затем оставьте ее высохнуть поверх чистой ткани или полотенца щетиной вниз.
Как очистить щетку для волос (5minutecrafts.site)
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