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Этот напиток негативно влияет на состояние волос и может способствовать облысению

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Понедельник 03 января 2022 15:33
Этот напиток негативно влияет на состояние волос и может способствовать облысению Алкоголь способствует выпадению волос (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если человек употребляет много алкоголя, то он может избавиться от жизненно важных питательных веществ. В частности, это может привести к ломкости и истончению волос.

Так, алкоголь снижает уровень цинка, который влияет на рост и объем волос, пишет Express.

Почему выпадают волосы

Как известно, выпадение волос является нормальным явлением, ведь мы можем терять от 50 до 100 волос в день. Обычно не стоит беспокоиться о выпадении волос, но для некоторых людей это может быть неприятным.

Эксперты говорят, что цинк и фолиевая кислота помогают поддерживать силу и густоту волос. Однако чрезмерное употребление алкоголя может лишить ваше тело этих жизненно важных питательных веществ и привести к облысению.

К тому же алкоголь может негативно сказаться на здоровье организма в целом.

Отмечается, что мужчинам и женщинам не рекомендуется употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю.

"Одна единица равна 10 мл или 8 г чистого спирта, что примерно соответствует количеству алкоголя, которое средний взрослый может переработать за час", - говорится в исследовании.

Кроме того, улучшить общее состояние волос поможет употребление большого количества воды.

Остановить выпадение волос помогут натуральные средства, которые стимулируют кровообращение и укрепляют локоны. Нужно втирать в кожу головы настойку жгучего перца, репейное или касторовое масло. Биоактивные компоненты растений могут остановить выпадение и укрепить луковицы.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог рассказала, как остановить выпадение волос.

Также мы писали, как добиться сияющей кожи и густых волос.

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