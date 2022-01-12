Як правильно почистити щітку для волосся: легкий та ефективний спосіб

Якщо ви часто користуєтесь щіткою для волосся, то її потрібно почистити. Зокрема, у ній накопичується жир, пил та мертві клітини волосся.
Про це повідомляє 5-Minute Crafts.
Так, якщо ви часто використовуєте креми, гелі та лаки для волосся, то чистьте щітку 1 раз на тиждень.
Якщо ви не використовуєте багато засобів для волосся – очищайте щітку кожні 2 – 3 тижні.
Для чистки знадобиться:
Спочатку візьміть гребінець і використовуючи його кінець, обережно витягніть волосся зсередини назовні. Далі візьміть ножиці й зріжте волосся в центрі по довжині щітки. Після цього візьміть пучки волосся рукою і викиньте їх.
Після цього, візьміть миску, наповніть теплою водою та додайте кілька крапель м'якого шампуню або звичайного чи антибактеріального мила і змішайте. Для додаткового очищення ви можете додати в розчин 1 – 2 чайні ложки харчової соди.
Так, якщо щітка пластикова, то покладіть її в мильний розчин повністю і дайте намочитися в ньому 3 – 5 хвилин.
А якщо щітка з м'якою підкладкою або дерев'яної щітки просто занурте щетину у воду. Потім знову занурте щітку у воду і кілька разів добре струсіть її, щоб позбутися бруду.
Як очистити щітку для волосся (5minutecrafts.site)
Окрім того, можна взяти зубну щітку, занурити її в мильну воду і почати терти нею щітку для волосся. Очищайте основу між кожною щетиною і саму щетину рухом вгору.
Як очистити щітку для волосся (5minutecrafts.site)
Після цього промийте щітку під струменем прохолодної води, а потім залиште її висохнути поверх чистої тканини або рушника щетиною вниз.
Як очистити щітку для волосся (5minutecrafts.site)
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