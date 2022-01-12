Як правильно почистити щітку для волосся: легкий та ефективний спосіб

Як чистити щітку для волосся

Так, якщо ви часто використовуєте креми, гелі та лаки для волосся, то чистьте щітку 1 раз на тиждень.

Якщо ви не використовуєте багато засобів для волосся – очищайте щітку кожні 2 – 3 тижні.

Для чистки знадобиться:

гребінець з довгою ручкою;

ножиці;

зубна щітка;

миска з теплою водою;

м'який шампунь або звичайне чи антибактеріальне мило;

рушник або ганчірка;

харчова сода (за бажанням).

Спочатку візьміть гребінець і використовуючи його кінець, обережно витягніть волосся зсередини назовні. Далі візьміть ножиці й зріжте волосся в центрі по довжині щітки. Після цього візьміть пучки волосся рукою і викиньте їх.

Як очистити щітку для волосся (5minutecrafts.site)

Після цього, візьміть миску, наповніть теплою водою та додайте кілька крапель м'якого шампуню або звичайного чи антибактеріального мила і змішайте. Для додаткового очищення ви можете додати в розчин 1 – 2 чайні ложки харчової соди.

Так, якщо щітка пластикова, то покладіть її в мильний розчин повністю і дайте намочитися в ньому 3 – 5 хвилин.

А якщо щітка з м'якою підкладкою або дерев'яної щітки просто занурте щетину у воду. Потім знову занурте щітку у воду і кілька разів добре струсіть її, щоб позбутися бруду.

Як очистити щітку для волосся (5minutecrafts.site)

Окрім того, можна взяти зубну щітку, занурити її в мильну воду і почати терти нею щітку для волосся. Очищайте основу між кожною щетиною і саму щетину рухом вгору.

Як очистити щітку для волосся (5minutecrafts.site)

Після цього промийте щітку під струменем прохолодної води, а потім залиште її висохнути поверх чистої тканини або рушника щетиною вниз.



Як очистити щітку для волосся (5minutecrafts.site)