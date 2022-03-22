Как правильно питаться во время войны: врачи составили список продуктов

Рацион питания в период военных действия должен быть сбалансированным и питательным, чтобы снизить стресс и дать силы организму.
Как объясняют врачи в своем сообществе в Instagram, от питания зависит психоэмоциональное состояние, выносливость и стрессоустойчивость, а также общее здоровье.
Регулярность
Старайтесь придерживаться основных приемов пищи (завтрак, обед, ужин). Ориентируйтесь не столько на количество пищи, сколько на регулярность.
Сложные углеводы – наши друзья
Разнообразные каши, свекла, морковь, тыква, кукуруза, бананы – уберегут от резких колебаний сахара в крови. И это снизит колебания настроения.
Не забывайте о белке
Его источниками являются мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые – фасоль, горох, чечевица.
Алкоголь и сигареты
Хотя вам может казаться, что алкоголь и сигареты уменьшают напряжение, помните – это обман. Более того, это даже увеличивает уровень стресса.
Кофе
Контролируйте свое самочувствие при употреблении кофе. Уменьшайте количество, если чувствуете ускоренное сердцебиение и рост тревожности.
Магний: тыквенные семечки, миндаль, шпинат, кешью, арахис
Цинк: печень, мясо птицы, тыквенные семечки
Полезные микроорганизмы: кефир, йогурты, квашеная капуста, помидоры, огурцы
Витамины группы В: печень, рыба, яйца, молочные продукты, цельнозерновые, зеленые горошек
Омега-3: печень трески
Какие продукты рекомендуют включить в Центре общественного здоровья для запаса:
Напомним, ранее мы писали о том, как отличить полезные консервы от вредных.
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