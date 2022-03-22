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Як правильно харчуватися під час війни: лікарі склали список продуктів

Фото: які продукти потрібно обов'язково їсти під час війни (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Раціон харчування в період військових дії повинен бути збалансованим і поживним, щоб знизити стрес і дати сили організму.

Як пояснюють лікарі у своїй групі в Instagram, від харчування залежить психоемоційний стан, витривалість і стресостійкість, а також загальне здоров'я.

Регулярність

Намагайтеся дотримуватися основних прийомів їжі (сніданок, обід, вечеря). Орієнтуйтеся не стільки на кількість їжі, скільки на регулярність.

Складні вуглеводи - наші друзі

Різноманітні каші, буряк, морква, гарбуз, Кукурудза, банани – вбережуть від різких коливань цукру в крові. І це знизить коливання настрою.

Не забувайте про білок

Його джерелами є м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, бобові – квасоля, горох, сочевиця.

Алкоголь і сигарети

Хоча вам може здаватися, що алкоголь і сигарети зменшують напругу, пам'ятайте – це обман. Більш того, це навіть збільшує рівень стресу.

Кава

Контролюйте своє самопочуття при вживанні кави. Зменшуйте кількість, якщо відчуваєте прискорене серцебиття і зростання тривожності.

Продукти для психологічної рівноваги

Магній: гарбузове насіння, мигдаль, шпинат, кеш'ю, арахіс

Цинк: печінка, м'ясо птиці, гарбузове насіння

Корисні мікроорганізми: кефір, йогурти, квашена капуста, помідори, огірки

Вітаміни групи В: печінка, риба, яйця, молочні продукти, цільнозернові, зелені горошок

Омега-3: печінка тріски

Які продукти рекомендують включити в Центрі громадського здоров'я для запасу:

  • Готові до вживання м'ясні або рибні консерви, консервовані овочі, фрукти, ягоди
  • Батончики (білкові, злакові, фруктові)
  • Пластівці, гранола, хлібці
  • Арахісове масло
  • Сушені фрукти, ягоди
  • Консервовані соки
  • Пастеризоване молоко
  • Горіх
  • Дитяче харчування (за потребою)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відрізнити корисні консерви від шкідливих.

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