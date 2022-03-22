Как отличить полезные консервы от вредных: некоторые лучше выбросить сразу

Консервы могут выручать нас, когда нет времени и возможности готовить, негде хранить приготовленное и тому подобное. Однако есть здесь и ряд рисков, ведь не вся консервированная продукция безопасна.

Не все консервы полезны

Безусловно, консервы перед закатыванием в банки должны быть стерильными, потому что прошли прогревание, и все микроорганизмы там должны быть уничтожены. Однако в них добавляют много соли и уксуса или сахара, чтобы они не "зарастали" бактериями.

Эксперты говорят, что овощи, консервированные в "гипертоническом" рассоле, то есть богатом солью или сахаром, теряют свою пользу. Из них выходит вода вместе с витаминами, а ее место заступает рассол. Фактически, мы едим рассол и текстуру овощей. К такой пище лучше относиться, как к деликатесу, и нечасто ею смаковать.

Варенье и джем - это добавленный сахар, которым злоупотреблять нельзя. А если фрукты подвергались термической обработке час или больше, в них очень сильно упало количество витамина С. Таким образом, в типичном варенье много сахара, мало витаминов, и есть лишь клетчатка.

Также есть риск от спор Clostridium botulinum (возбудитель ботулизма), который может притаиться в консервах, особенно неплотно закрытых или домашнего производства. Такое бывает нечасто, но может привести к тяжелому отравлению. Чтобы это предотвратить, банки закрывают неповрежденными крышками, и затем стерилизуют путем кипячения банок на водяной бане.

Домашняя тушенка - лучше колбасы, но злоупотреблять ею тоже не стоит. Лучше есть с овощами (не консервированными), тогда не будет перекоса рациона в сторону насыщенных жиров.

Какие же консервы полезны

Эксперты говорят, что предпочтение надо отдавать тому, что консервировалось в собственном соку, то есть без рассола. Например, это консервированные бобовые (фасоль, бобы, нут, горошек), также кукуруза, овощные блюда вроде лечо и "икры", томатные пасты и соусы, рыбные консервы.

Консервированные в собственном соку или в соусе бобовые - это очень питательная пища, которая доступна большинству по цене.

Кукурузу можно добавлять к супам, рису, салатам, тушеному мясу.

Томатные соусы и пасты лучше выбирать без избытка сахара. В частности полезный пигмент томатов - ликопен - хорошо переносит нагревание, еще и становится более доступным для усвоения. Это лучше, чем покупать несезонные помидоры без вкуса и запаха.

Рыбные консервы входят в перечень рекомендуемых источников белка, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и кальция (если рыба с "сахарными" костями, и вы их тоже едите). Рыбные консервы сделаны на производстве, хорошо запаяны, и поэтому безопасны.

Лечо и другие овощные блюда - проходят этап стерилизации в банке, то есть не требуют больших количеств соли и уксуса для сдерживания микроорганизмов. Если же вы открыли баночку, а там плесень, то выбрасывайте все. Токсины грибков переходят в раствор и травят все содержимое, поэтому просто выбросить немного заплесневелого - не вариант.

Конечно же при покупке консервов надо обращать внимание на сроки хранения, а также на банку - она ни в коем случае не может быть вздутой.