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Как правильно питаться во время войны: врачи составили список продуктов

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Вторник 22 марта 2022 21:15
Как правильно питаться во время войны: врачи составили список продуктов Фото: Какие продукты нужно обязательно есть во время войны (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Рацион питания в период военных действия должен быть сбалансированным и питательным, чтобы снизить стресс и дать силы организму.

Как объясняют врачи в своем сообществе в Instagram, от питания зависит психоэмоциональное состояние, выносливость и стрессоустойчивость, а также общее здоровье.

Регулярность

Старайтесь придерживаться основных приемов пищи (завтрак, обед, ужин). Ориентируйтесь не столько на количество пищи, сколько на регулярность.

Сложные углеводы – наши друзья

Разнообразные каши, свекла, морковь, тыква, кукуруза, бананы – уберегут от резких колебаний сахара в крови. И это снизит колебания настроения.

Не забывайте о белке

Его источниками являются мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые – фасоль, горох, чечевица.

Алкоголь и сигареты

Хотя вам может казаться, что алкоголь и сигареты уменьшают напряжение, помните – это обман. Более того, это даже увеличивает уровень стресса.

Кофе

Контролируйте свое самочувствие при употреблении кофе. Уменьшайте количество, если чувствуете ускоренное сердцебиение и рост тревожности.

Как правильно питаться во время войны: врачи составили список продуктовКак правильно питаться во время войны: врачи составили список продуктовПродукты для психологического равновесия

Магний: тыквенные семечки, миндаль, шпинат, кешью, арахис

Цинк: печень, мясо птицы, тыквенные семечки

Полезные микроорганизмы: кефир, йогурты, квашеная капуста, помидоры, огурцы

Витамины группы В: печень, рыба, яйца, молочные продукты, цельнозерновые, зеленые горошек

Омега-3: печень трески

Какие продукты рекомендуют включить в Центре общественного здоровья для запаса:

  • Готовые к употреблению мясные или рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, ягоды
  • Батончики (белковые, злаковые, фруктовые)
  • Хлопья, гранола, хлебцы
  • Арахисовое масло
  • Сушеные фрукты, ягоды
  • Консервированные соки
  • Пастеризованное молоко
  • Орехи
  • Детское питание (по необходимости)

Как правильно питаться во время войны: врачи составили список продуктовКак правильно питаться во время войны: врачи составили список продуктов

Напомним, ранее мы писали о том, как отличить полезные консервы от вредных.

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