Як правильно харчуватися під час війни: лікарі склали список продуктів
Раціон харчування в період військових дії повинен бути збалансованим і поживним, щоб знизити стрес і дати сили організму.
Як пояснюють лікарі у своїй групі в Instagram, від харчування залежить психоемоційний стан, витривалість і стресостійкість, а також загальне здоров'я.
Регулярність
Намагайтеся дотримуватися основних прийомів їжі (сніданок, обід, вечеря). Орієнтуйтеся не стільки на кількість їжі, скільки на регулярність.
Складні вуглеводи - наші друзі
Різноманітні каші, буряк, морква, гарбуз, Кукурудза, банани – вбережуть від різких коливань цукру в крові. І це знизить коливання настрою.
Не забувайте про білок
Його джерелами є м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, бобові – квасоля, горох, сочевиця.
Алкоголь і сигарети
Хоча вам може здаватися, що алкоголь і сигарети зменшують напругу, пам'ятайте – це обман. Більш того, це навіть збільшує рівень стресу.
Кава
Контролюйте своє самопочуття при вживанні кави. Зменшуйте кількість, якщо відчуваєте прискорене серцебиття і зростання тривожності.
Продукти для психологічної рівноваги
Магній: гарбузове насіння, мигдаль, шпинат, кеш'ю, арахіс
Цинк: печінка, м'ясо птиці, гарбузове насіння
Корисні мікроорганізми: кефір, йогурти, квашена капуста, помідори, огірки
Вітаміни групи В: печінка, риба, яйця, молочні продукти, цільнозернові, зелені горошок
Омега-3: печінка тріски
Які продукти рекомендують включити в Центрі громадського здоров'я для запасу:
- Готові до вживання м'ясні або рибні консерви, консервовані овочі, фрукти, ягоди
- Батончики (білкові, злакові, фруктові)
- Пластівці, гранола, хлібці
- Арахісове масло
- Сушені фрукти, ягоди
- Консервовані соки
- Пастеризоване молоко
- Горіх
- Дитяче харчування (за потребою)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відрізнити корисні консерви від шкідливих.
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