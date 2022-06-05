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Как правильно пить кофе, чтобы значительно продлить жизнь

Фото: как пить кофе для продления жизни (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Важно помнить о норме, а также о том, что вы добавляете в напиток. Так как же правильно пить бодрящий напиток?

Об этом читайте ниже в нашем материале.

Как пишет Eatthis, новое исследование показало, что выбор несладкого кофе в противоположность напитку с сахаром может помочь вам жить дольше.

В частности, был проведен опрос более 171 000 человек, которые рассказали о своих привычках пить кофе.

Что показало исследование?

Оказалось, что после семи лет у любителей несладкого кофе риск преждевременной смертности снизился на 16-20% по сравнению с теми, кто подслащал напиток.

А по сравнению с теми, кто пил очень сладкий кофе (столовая ложка сахара на порцию), эти цифры составлять 29-31%.

Кофе - полезный напиток, но сахар все портит

"Черный кофе полезен, потому что он содержит все полезные полифенолы и антиоксиданты без каких-либо вредных соединений, которые можно найти в чрезмерном количестве сахара или сливок", - говорится в выводах исследователей.

Отметим, что согласно исследованию о безопасности кофеина, проведенному Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA), умеренное потребление кофе обычно определяется от трех до пяти чашек в день.

Ранее мы писали, что произойдет с организмом, если регулярно пить кофе.

Также сообщалось, как приготовить чашечку кофе по старинному рецепту берегини украинской кухни.

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