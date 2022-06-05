Як правильно пити каву, щоб значно продовжити життя

Як пише Eatthis, нове дослідження показало, що вибір несолодкої кави на противагу напою з цукром може допомогти вам жити довше.

Зокрема, було проведено опитування понад 171 000 осіб, які розповіли про свої звички пити каву.

Що показало дослідження?

Виявилося, що після семи років у любителів несолодкої кави ризик передчасної смертності знизився на 16-20% порівняно з тими, хто підсолоджував напій.

А в порівнянні з тими, хто пив дуже солодку каву (столова ложка цукру на порцію), ці цифри становити 29-31%.

Кава - корисний напій, але цукор все псує

"Чорна кава є корисною, оскільки містить усі корисні поліфеноли та антиоксиданти без будь-яких шкідливих сполук, які можуть бути знайдені в надмірній кількості цукру чи вершків", - говориться у висновках дослідників.

Зазначимо, що згідно з дослідженням щодо безпеки кофеїну, проведеним Європейським агентством з безпеки харчових продуктів (EFSA), помірне споживання кави зазвичай визначається від трьох до п'яти чашок на день.