Никогда не делайте этого перед порогом: впустите в дом беды и нищету

Порог издревле считался особенной частью каждого жилища. Эксперты называют его своего рода !защитным порталом", через который в дом может проникать негативная энергия. Поэтому порог дома нужно всячески защищать и оберегать.

Что нельзя делать перед порогом дома, приметы и суеверия, которых лучше придерживаться, пишет GS.

Не передавайте вещи через порог

Если нужно что-то отдать кому-либо, впустите человека в дом или выйдите сами. Считается, что таким образом можно отдать свой достаток и удачу, привлечь денежные потери и неприятности.

Не разговаривайте с человеком через порог

Если нарушить такой запрет, можно серьезно испортить отношения с человеком. Даже брошенная невзначай фраза через порог может иметь неприятные последствия.

Не начинайте с порога уборку

Очистку дома нужно начинать с самой дальней комнаты, двигаясь с порога. Таким образом вы будто выметание негатив из дома и вашей жизни. А начав уборку с порога, вы наоборот впускаете в дом неприятности.

Внимательно переступайте порог на входе и выходе

Споткнуться о порог - к дурным новостям или неприятным событиям в вашей жизни. То же касается и запрета наступать на порог.

Следите, чтобы порог не скрипел

Скрипящий порог сулит болезни. Если заметили, что с входом в дом что-то не так, не откладывайте ремонт.

Порог может стать своего рода "лакмусовой бумажкой"

Если в ваш дом пришел гость и вдруг стал плохо себя чувствовать, у него испортилось настроение, он начал испытывать дискомфорт, будьте уверены - этот человек вошел в ваш дом с нечистыми помыслами.

Не целуйтесь через порог с любимыми

Нарушение этого запрета может привести к ссорам и даже разрыву отношений. Рукопожатиями через порог обмениваться тоже не следует.

Напоследок отметим, если ваше домашнее животное любит спать возле порога - это хорошая примета. Значит с энергетикой этого места все в порядке.